Zihinsel engelli yaşlı adam ormanda ölü bulundu - Son Dakika
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Zihinsel engelli yaşlı adam ormanda ölü bulundu

18 dakika önce

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde 4 gündür haber alınamayan zihinsel engelli yaşlı adam, yapılan aramalar sonucu ormanlık alanda ölü bulundu.

Zihinsel engelli yaşlı adam ormanda ölü bulundu, System.String[]

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde 4 gündür haber alınamayan zihinsel engelli yaşlı adam, yapılan aramalar sonucu ormanlık alanda ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Köprübaşı ilçesi Yenice Mahallesi'nde ikamet eden 69 yaşındaki İhsan Koç'tan haber alamayan eniştesi Yusuf Özdemir ve yakınları tarafından jandarmaya kayıp ihbarının verilmesinin ardından arama çalışmalarına başlandı. 4 gün boyunca Köprübaşı İlçe Jandarma Komutanlığından 20, AFAD'dan 4 kişilik ekip ve Yenice Mahallesi halkı ile birlikte iki noktadan arama tarama faaliyeti yapıldı. Zihinsel engelli yaşlı adam, ekipler tarafından Yenice Mahallesi'ne 2 kilometre mesafede bulunan ormanlık alanda ölü buldu. Yaşlı adamın cenazesinin ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderileceği belirtildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MANİSA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 02:15 Kaynak: İHA
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