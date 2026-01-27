Zırhlı araç kaza yaptı, kilolarca altın ortadan kayboldu - Son Dakika
Zırhlı araç kaza yaptı, kilolarca altın ortadan kayboldu

27.01.2026 16:49
27.01.2026 16:49
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda film gibi bir olay yaşandı. Bir kuyumcudan alınan altınları taşıyan zırhlı araç, Bursa'da Karacabey mevkiinde kaza yaptı. Kazada araçta bulunan üç kişi yaralanırken, 11 kilogram altın ise ortadan kayboldu.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde altın sevkiyatı yapan zırhlı araç İstanbul- İzmir Otoyolu'nda seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı.

4 TAKLA ATTIKTAN SONRA DURABİLDİ

Yol kenarına savrulan araç yaklaşık 4 takla attıktan sonra durabildi. Kazada araçta bulunan sürücü E.Ö. (21) ve yolcu konumundaki R.T. (30) ile V.T.(48) isimli görevli hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

11 KİLO ALTIN KAYBOLDU

Kazanın ardından zırhlı araçta yapılan incelemede, sevkiyatı yapılan 11 kilo altının kayıp olduğu tespit edildi. Bunun üzerine jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Yol kenarı ve çevrede dedektörle arama yapılırken, kayıp altınlara ilişkin herhangi bir bulguya ulaşılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Firma yetkililerinin, kaybolan altınlara ait seri numaralarını paylaşarak kuyumcu esnafından da yardım talep ettiği öğrenildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Karacabey, Güvenlik, İstanbul, Yaşam, Bursa, İzmir, Kaza, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Berke Berk Berke Berk:
    Araçtaki görevlilere odaklanın... 7 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
