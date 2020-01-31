Ziya Osman Saba, EYSAM'da anıldı - Son Dakika

Türk Edebiyatının unutulmaz isimlerinden, şair ve yazar Ziya Osman Saba, ölümünün 63. yılında Eyüpsultan Belediyesi Eyüpsultan Araştırma Merkezi'nde (EYSAM) anıldı.



Ziya Osman Saba'nın edebi yönü ve hayatı hakkında bilgiler veren araştırmacı-yazar Tahsin Yıldırım, usta yazarın Eyüp Sultan'a olan özel ilgisinden bahsetti. Ziya Osman Saba'nın şiirlerinde kullandığı imgelere de değinen Yıldırım, Ziya Osman Saba'nın şiirlerinde İslami motifleri estetik amaçlı kullandığını, içerikte yerli ve milli anlayışa bağlı kaldığını belirtti. Tahsin Yıldırım, "Sebil ve Güvercinler", "Geçen Zaman" ve "Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi" eserleriyle sevilen Saba'nın bilinmeyen yönlerini de örneklerle aktardı. Konferans sonunda Eyüpsultan Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü İrfan Çalışan, Yıldırım'a, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken adına, üzerinde Eyüpsultan tasviri bulunan plaket verdi.



Ziya Osman saba kimdir



İstanbul'da 30 Mart 1910'da dünyaya gelen Ziya Osman Saba, yatılı olarak başladığı Galatasaray Lisesi'nden 1931 yılında, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden ise 1936'da mezun oldu. Lise yıllarında şiir yazmaya başlayan şairin ilk şiiri 1927'de Servet-i Fünun dergisinde yayımlandı. Lise arkadaşları Yaşar Nabi, Sabri Esat, Cevdet Kudret, Vasfi Mahir, Muammer Lütfi ve Kenan Hulusi ile birlikte 1928'de "Yedi Meşale" isimli ortak kitap hazırladı. Daha sonra "Sebil ve Güvercinler", "Geçen Zaman" ve hikaye kitabı "Mesut İnsanlar Fotoğrafhanesi" okuyucuyla buluşan şair, Goncourt Kardeşler'den roman çevirileri de yaptı. Kadıköy'deki evinde 29 Ocak 1957'de kalp krizinden vefat eden ve 31 Ocak'ta Eyüpsultan'daki aile mezarlığında toprağa verilen Saba'nın "Nefes Almak" adlı şiir kitabı ile "Değişen İstanbul" hikaye kitabı vefatından sonra basıldı. - İSTANBUL