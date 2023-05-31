Zonguldak Fen Lisesi'nde öğretmene saldırı: İki şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Zonguldak Fen Lisesi'nde öğretmene saldırı: İki şüpheli tutuklandı

31.05.2023 16:05

Zonguldak Fen Lisesi pansiyonunda alkol alan kişilerin kendilerini uyaran öğretmene saldırması sonucu öğretmenin kaburgası kırıldı. İki şüpheli tutuklandı. Olayı kınayan öğretmen sendikaları, okul ve pansiyonların güvenlik ve sağlık açıklarının kapatılması gerektiğini belirtti.

ZONGULDAK Fen Lisesi pansiyonunun bahçesinde gece saatlerinde alkol aldıkları sırada kendilerini uyaran öğretmen Haydar Erduranlı'ya saldıran şüphelilerden ikisi tutuklandı. Olayla ilgili öğretmen sendikalarının okul önünde yaptıkları ortak basın açıklamasında saldırı kınandı, okul ve pansiyonların güvenlik ve sağlık alanlarındaki açıklarının kapatılması gerektiği belirtildi.

Olay, 29 Mayıs gecesi Zonguldak Fen Lisesi'nin öğrenci pansiyonu bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, pansiyonun bahçesinde alkol alan 5 kişiden 2'si, kendilerini uyaran nöbetçi öğretmen Haydar Erduranlı'ya saldırdı. Pansiyonda kalan öğrencilerin sesleri duyup haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan polis ekipleri 5 kişiyi gözaltına aldı. 5 kişiden 2'si savcılıktaki ifadelerinin ardından, R.C.K. (19) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öğretmeni darbeden Y.İ.A.(28) ve M.N.(24) ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaburgası kırılan Erduranlı ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Öğretmene saldırının meydana geldiği lisenin önünde toplanan Eğitim-İş, Eğitim-Sen, Eğitim-Bir-Sen, Türk Eğitim-Sen yöneticileri ile sendikalara üye öğretmenler, yaşananları kınamak için basın açıklaması yaptı. "Öğretmene uzanan eller kırılsın" sloganı atan öğretmenler adına açıklama yapan Eğitim-İş Şube Başkanı Kamuran Çataklı, saldırıya uğrayan öğretmenin yaşadıklarını anlattı.

'OMUZ VE KOL BÖLGESİNDE KIRIK VAR'

Çataklı, 'Arkadaşımız Atatürk Devlet Hastanesinde ameliyata alınmıştır. Bu darptan dolayı omuz ve kol bölgesinde parçalı kırıklar oluşmuştur. Hastanede tedavi altına alınan eğitim emekçisi arkadaşımızın yaşadığı bu vahim olay, okul pansiyonlarının ne kadar kendi haline bırakıldığını da bir kez daha gözler önüne sermiştir dedi.Pansiyonlarda sağlık ve güvenlik görevlisi bulunmamasını eleştiren Çataklı, şunları söyledi: 'Okul pansiyonlarının akşam saatlerinde tüm güvenliğinin, görevi ve yetkinliği sadece eğitim vermek olan eğitim emekçisine yüklenmesinin akıl ve vicdanla bağdaşır yanı var mıdır' Sendika üyemizin yaşadığı saldırı üzerinden örnek verecek olursak, saldırganlar öğretmeni darbetmekle kalmayıp pansiyonu basmaya çalışsaydı, yaşanabilecek trajedilerin hesabı nasıl verilecekti? 50 kişiden fazla insanın çalıştığı ticari işletmelerde bile sağlık odası bulunması ve bir sağlık personeli istihdam edilmesi şartı varken, bizzat devlet, binlerce öğrencinin barınma sağladığı bu pansiyonlarda günün her saati nasıl bir tane dahi sağlık emekçisi ve güvenlik görevlisi bulunduramaz? Okul ve pansiyonların güvenlik ve sağlık alanlarındaki açıkları derhal kapatılmalı, yeni olaylara meydan verilmemelidir. Bu saldırı Haydar Erduranlı'ya değil Zonguldak Valiliğine, Milli Eğitim Müdürlüğüne ve tüm eğitim camiasına yapılmıştır. Görevi başındaki memurları koruyacak caydırıcı yaptırımların derhal uygulanması şarttır. Son yıllarda özellikle eğitimcilerin sosyo-ekonomik yönden yaşadıkları itibar süikastı bu tür olayların oluşmasına zemin hazırlamaktadır.ö Basın açıklamasının ardından Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Şahin Ören, Eğitim-Sen Şube Başkanı Halis Sabah ve Eğitim Bir-Sen Şube Sekreteri Kader Öztürk söz alarak saldırıya uğrayan öğretmene geçmiş olsun dileklerini ilettiler. (DHA)

Kaynak: DHA
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Zonguldak, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Zonguldak Fen Lisesi'nde öğretmene saldırı: İki şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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