Zonguldak Kömürspor Teknik Direktörü Serkan Afacan: "Kupada ve ligde kazanmak için sahaya çıkacağız"

TFF 2. Lig ekiplerinden Zonguldak Kömürspor'da Teknik Direktör Serkan Afacan, kendi sahalarında 1-0 mağlup ettikleri İnegölspor ve kupada oynayacakları Niğde Anadolu FK maçını değerlendirdi.



Zonguldak Kömürspor Teknik Direktörü Serkan Afacan, Niğde karşısında takım birlikteliğini ortaya koyarak kazandıklarını söyleyerek, kupada Niğde Anadolu FK ve ligde Sancaktepe ile oynayacakları maçları kazanmak için saha çıkacaklarını ifade etti. Afacan, "4 maçta 7 puan aldık. Rakibimizle aynı yerde kamp yapmıştık. Onlar bizden daha hazır bir görüntü veriyordu ama biz takımdaşlığı ortaya koyarak maçı kazandık. Galibiyeti Zonguldak Kömürspor camiasına armağan ediyoruz" dedi.



"Yiğit Gökoğlan ve Emre Can Coşkun aramıza katıldı"



Uzun zamandır sakat olan Emre Can Çoşkun'un ve Yiğit Gökoğlan'ın takıma katıldığını ifade eden Afacan, "Sinan'ın o pozisyonda kasığında bir açığı oldu. On unla ilgili yarın sağlık ekibimiz bilgi verecek. Onun dışında ufak tefek sakatlıklar var. Yük biniyor ve hazır olmayan arkadaşlar var. Onun dışında Emre Can Çoşkun ve Yiğit Gökoğlanda bu hafta aramıza katıldı. İnşallah daha iyi bir takım olacağız" şeklinde konuştu.



"Niğde ve Sancaktepe maçlarını önemsiyoruz"



Serkan Afacan, Niğde ve Sancaktepe maçlarını önemsediklerini belirterek, "Kupa maçında karşılaşacağımız Niğde Anadolu maçını ve ligde karşılaşacağımız Sancaktepe maçını önemsiyoruz. İki maça da galibiyet için çıkacağız. İnşallah bu süreci bu şekilde devam ettirmek istiyoruz. Maç maç bakıyoruz. Lig uzun. İnşallah Niğde, sonra da Sancaktepe galibiyetlerini kutlarız" diye konuştu. - ZONGULDAK