Zübeyde Hanım'ı Andı

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı ölümünün 103. yılında andı.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı videolu anma mesajında, "Bir anne bir evlat doğurur, bir milletin kaderi değişir... Zübeyde Hanım'ı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.
