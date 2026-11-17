Ağustos 2026 tarihinde yurt dışından Iğdır’a gelen 5 şüphelinin, kent merkezinde faaliyet gösteren iki farklı tekstil mağazasında hırsızlık olayına karışması üzerine Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda güvenlik kamerası görüntüleri ve şüphelilerin kullandıkları güzergâhlar detaylı şekilde incelendi. Yapılan saha çalışmaları sonucunda 5 şüphelinin kimlikleri ve kullandıkları araç tespit edildi. Ancak şüphelilerin bu süreçte yurt dışına çıktıkları belirlendi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik takibini sürdüren polis ekipleri, 15 Kasım 2026 tarihinde şüphelilerden 3’ünün yeniden Iğdır’a geldiğini tespit etti. Şahısların daha önce hırsızlık yaptıkları iş yerlerini tekrar hedef alabilecekleri değerlendirilerek söz konusu mağazaların çevresinde güvenlik önlemleri alındı.

Ekiplerin planlı ve koordineli çalışması sonucunda 3 şüpheli, daha önce hırsızlık yaptıkları tekstil mağazalarından birine geldikleri sırada yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 3 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, mal varlığına karşı işlenen suçların önlenmesi ve organize şekilde hareket eden hırsızlık gruplarının adalete teslim edilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Haber: Halit Öztürk