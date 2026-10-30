Iğdır Jandarmasının köpeği Çakıl, Nevşehir'deki yarışmayı birincilikle tamamladı - Son Dakika
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Iğdır Jandarmasının köpeği Çakıl, Nevşehir'deki yarışmayı birincilikle tamamladı

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Iğdır Jandarmasının köpeği Çakıl, Nevşehir\'deki yarışmayı birincilikle tamamladı
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Nevşehir'de düzenlenen 2026 Jandarma Köpek Unsurları Yarışması'nda Iğdır İl Jandarma Komutanlığının bomba arama köpeği Çakıl birinci oldu. Iğdır'a dönen Uzman Çavuş Orhan Cennet, kazandıkları kupayı İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Özden'e takdim etti.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığında görev yapan bomba arama köpeği Çakıl, Nevşehir’de birinci oldu.

Nevşehir Jandarma Köpek Eğitim Merkezince (JAKEM) düzenlenen 2026 Jandarma Köpek Unsurları Yarışması yapıldı.

Yarışmaya Iğdır’dan da Uzman Çavuş Orhan Cennet ile birlikte görev köpeği Çakıl da katıldı.

Burada çeşitli elemelerden geçen Çakıl, yarışmayı birincilikle tamamladı.

Yarışmanın ardından Iğdır’a dönen Uzman Çavuş Orhan Cennet, Çakıl ile birlikte İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Özden’i ziyaret edip kazandıkları kupayı Özden’e takdim etti.

Haber: Halit Öztürk

Kaynak: Haber Platformu
Zafer ÖzdenTuğgeneralJandarmaNevşehirGüncelIğdırSon Dakika

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