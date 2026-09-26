Adem Sazkaya, 1993 mezunu olduğu Çamlıhemşin'deki lisenin müdürlüğüne atandı - Son Dakika
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Adem Sazkaya, 1993 mezunu olduğu Çamlıhemşin'deki lisenin müdürlüğüne atandı

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Adem Sazkaya, 1993 mezunu olduğu Çamlıhemşin\'deki lisenin müdürlüğüne atandı
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Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitiren Adem Sazkaya, 1993'te mezun olduğu Çamlıhemşin Hafize-Haşim Haşimoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesinin müdürlüğüne 33 yıl sonra atandı. Mezunu olduğu okulda müdürlük yapacak Sazkaya, doğup büyüdüğü Çamlıhemşin’e hizmet edecek.

Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olan Adem Sazkaya, eğitim alanındaki görevlerinin ardından memleketi Çamlıhemşin’e döndü. Sazkaya, daha önce görev yaptığı Güneysu Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesinin ardından Çamlıhemşin Hafize- Haşim Haşimoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesine okul müdürü olarak atandı.

Sazkaya’nın yeni görev yeri, aynı zamanda 1993 yılında mezun olduğu okul oldu. Yıllar önce öğrenci olarak geçtiği okul kapısından bu kez müdür olarak giren Sazkaya, öğretmen ve öğrencilerle birlikte eğitim çalışmalarını sürdürecek.

‘YUVAYA DÖNDÜM’

Mezunu olduğu okulda müdür olarak görev yapmanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirten Sazkaya, “Doğup büyüdüğüm topraklara, mezunu olduğum okula vefa borcumu ödemek için yuvaya döndüm. Hoş buldum. İlçem ve okulum için halkımızla beraber samimiyetle çalışacağız” ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİ SIRALARINDAN YÖNETİCİLİĞE

Sazkaya’nın hikâyesinde dikkat çeken ayrıntı ise 33 yıl önce öğrenci olarak bulunduğu okulda bugün öğrencilerin eğitimine yön veren kişi olması.

Bir dönem öğrencisi olduğu okulda şimdi öğretmenlerle birlikte eğitim faaliyetlerini yürütecek olan Sazkaya, yeni görev döneminde hem mezunu olduğu okula hem de doğup büyüdüğü Çamlıhemşin’e hizmet edecek.

Sazkaya’nın 33 yıl sonra mezun olduğu okula müdür olarak dönmesi, ilçede eğitim ve vefa açısından dikkat çeken bir buluşma olarak öne çıktı.

Haber: Yavuz Günay

Kaynak: Haber Platformu
Haşim HaşimoğluÇamlıhemşinGüncelEğitimSon Dakika

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SON DAKİKA: Adem Sazkaya, 1993 mezunu olduğu Çamlıhemşin'deki lisenin müdürlüğüne atandı - Son Dakika
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