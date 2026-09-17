2027 asgari ücret için 3 senaryo netleşti, pazarlık Aralık\'ta başlıyor

2027 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret için Aralık ayında başlayacak pazarlık maratonu öncesinde %20, %25 ve %30'luk artışları içeren 3 farklı zam senaryosu netleşti.

Halen net 28 bin 75 TL 50 kuruş, brüt 33 bin 30 TL olarak uygulanan asgari ücret için hesaplanan senaryolara göre yeni rakamlar Ocak 2027 itibarıyla hesaplara yatacak.