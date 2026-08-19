Sözleşmeli Çalışanlara Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı - Son Dakika
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Sözleşmeli Çalışanlara Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı

Sözleşmeli Çalışanlara Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı
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Yeni düzenleme ile sözleşmeli personel yarı zamanlı çalışma süresinde prim borçlanma hakkı kazanacak.

Mevcut mevzuata göre anne veya baba çalışanlar yarı zamanlı çalışma hakkını kullandıklarında, çalışmadıkları dönemin eksik primlerini sonradan borçlanabiliyor. Ancak bu hak yalnızca memur ve işçi statüsündeki çalışanlara tanınıyor; sayıları 400 bini aşan sözleşmeli personel bu imkandan faydalanamıyor. Nüfus Politikaları Kurulu'nun gündemine alınan yeni düzenleme, çalışma hayatındaki bu statü farkını ortadan kaldırmayı hedefliyor.

NTV'de yer alan bilgilere göre ilgili bakanlıklar, masaya yatırılan düzenleme üzerinde tam mutabakata vardı. Yasal düzenlemenin tamamlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması ve kısa sürede yasalaşması öngörülüyor. Güncel verilere göre halihazırda yarı zamanlı çalışma hakkına başvurmuş yaklaşık 22 bin sözleşmeli çalışan bulunuyor; yasanın çıkmasıyla bu sayının artması bekleniyor.

Yarı zamanlı çalışma hakkını kullanan ebeveynlerin mesai süreleriyle birlikte aldıkları maaş da yarıya düşüyor. Bu durum, Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilen prim gün sayısında ciddi azalmaya ve dolayısıyla emeklilik sürecinin yıllarca uzamasına neden oluyordu. Teklifin yasalaşması halinde sözleşmeli personel, yarım çalıştığı aylara ait eksik prim süreleri için geriye dönük borçlanma hakkı elde edecek. Böylece ebeveynler, çocuklarına vakit ayırdıkları dönemde oluşan prim kayıplarını telafi ederek emeklilik hedeflerine eksiksiz ve zamanında ulaşabilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

Sözleşmeli Personel, Son Dakika

Son Dakika İşçi Sözleşmeli Çalışanlara Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı - Son Dakika

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