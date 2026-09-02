Tatilde yevmiyeli işlerde çalışan işçilerden birlik çağrısı: Mücadele etmeden hiçbir şey değişmez - Son Dakika
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Tatilde yevmiyeli işlerde çalışan işçilerden birlik çağrısı: Mücadele etmeden hiçbir şey değişmez

Tatilde yevmiyeli işlerde çalışan işçilerden birlik çağrısı: Mücadele etmeden hiçbir şey değişmez
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Tatillerini yevmiyeli ek işlerde geçirmek zorunda kalan ve fazla mesai çarkına hapsedilen işçiler, üretimden gelen güçlerini birleştirme çağrısı yapıyor. İşçiler, "Mücadele etmeden hiçbir şey değişmez" diyerek birlik olmanın önemine dikkat çekiyor.

Tatillerini yevmiyeli ek işlerde geçirmek zorunda kalan ve fazla mesai çarkına hapsedilen işçiler, "Mücadele etmeden hiçbir şey değişmez" diyor.

Bu sözlerle üretimden gelen güçlerini birleştirme çağrısı yapıyorlar.

Kaynak: Haber Merkezi

Son Dakika

Son Dakika İşçi Tatilde yevmiyeli işlerde çalışan işçilerden birlik çağrısı: Mücadele etmeden hiçbir şey değişmez - Son Dakika

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