Gaziosmanpaşa'da Motosiklet Kazası
Otomobil ile motosiklet çarpıştı; motosiklet sürücüsü hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, Gaziosmanpaşa Mahallesi Karşıyaka Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen nedenle otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Fevzi Düz, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Düz, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Haber Platformu
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