İl Jandarma Komutanlığı, 14 Eylül-7 Ekim'de okullarda trafik güvenliği eğitimi verdi - Son Dakika
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İl Jandarma Komutanlığı, 14 Eylül-7 Ekim'de okullarda trafik güvenliği eğitimi verdi

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İl Jandarma Komutanlığı, 14 Eylül-7 Ekim\'de okullarda trafik güvenliği eğitimi verdi
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İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesindeki okullarda 14 Eylül-7 Ekim 2026'da trafik güvenliği eğitimi verdi. Eğitimlerde öğrencilere servis güvenliği, emniyet kemeri, bisiklet güvenliği ve yaya kuralları anlatıldı; boyama ve hikâye kitapları dağıtıldı.

İl Jandarma Komutanlığı, 14 Eylül-7 Ekim'de okullarda trafik güvenliği eğitimi verdi

İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki okullarda 14 Eylül-7 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitimlerde öğrencilere, okul servis araçlarında güvenli yolculuk, emniyet kemeri kullanımı ve bisiklet kullanırken alınması gereken güvenlik tedbirleri anlatıldı.

Eğitimlerde ayrıca yaya olarak trafikte uyulması gereken kurallar, yaya geçitlerinin doğru kullanımı ve genel trafik güvenliği konusunda bilgilendirme yapıldı.

Eğitimlerin sonunda öğrencilere boyama ve hikâye kitapları dağıtılırken, trafik güvenliğine yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin önümüzdeki dönemde de sürdürüleceği bildirildi.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu
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