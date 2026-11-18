Kahramanmaraş'ta adliye önünde 6 araç zincirleme kazaya karıştı, 5 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kahramanmaraş'ta Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Adliye Sarayı önünde 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde, Kahramanmaraş Adliye Sarayı önünde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda büyük çapta maddi hasar oluştu.
Yaralılar hastaneyi kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Haber: Muhammet Özer
Kaynak: Haber Platformu
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