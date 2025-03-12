ABD düzenleyicisinden popüler kripto ETF\'lerine şok karar

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, kripto para piyasalarında önemli bir kararı erteledi. XRP, Solana, Litecoin ve Dogecoin borsa yatırım fonlarına yönelik başvuruların incelenmesi için daha fazla süre ayırdı. Bu karar, kripto yatırımcıları arasında büyük bir beklenti yaratmış durumda.

XRP, Solana, Litecoin ve Dogecoin ETF Kararları Ertelendi

SEC, kripto para ETF'leri için kararlarını ileri tarihe attı. Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), XRP, Solana, Litecoin ve Dogecoin için sunulan borsa yatırım fonu başvurularını değerlendirme sürecini uzattığını açıkladı.

Kurum, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, ilgili ETF'lerin piyasaya sürülmesi için gerekli kural değişikliklerine karar vermek üzere "daha uzun bir süreye ihtiyaç duyduğunu" belirtti. Ertelenen başvurular arasında Grayscale'in XRP ve Cboe BZX Exchange'in spot Solana ETF projeleri öne çıkıyor. Bu başvurularla ilgili kararların Mayıs ayına kadar netleşmesi beklenmiyor.

Deneyimli ETF analisti James Seyffart, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, SEC'in "bir grup altcoin ETF başvurusu üzerinde çalıştığını" ancak bunun endişelenecek bir durum olmadığını vurguladı. Seyffart, "Bu standart bir prosedür olduğu için beklenen bir gelişme." değerlendirmesinde bulundu.

Analist ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın SEC başkanlığı için aday gösterdiği Paul Atkins'in "henüz kongre onayından geçmediğini" hatırlattı. "Bu erteleme, bizim ETF onayları için öngördüğümüz yüksek ihtimali değiştirmiyor. Ayrıca, son karar tarihlerinin Ekim ayına kadar uzanabileceğini de unutmamak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Bir diğer deneyimli ETF analisti Eric Balchunas da konuyla ilgili, Ether stake etme ve ayni itfaları içeren ETF'ler dahil olmak üzere "tüm başvuruların ertelendiğini" dile getirdi.

Donald Trump, Aralık ayının başlarında kripto para sektörüne olumlu yaklaşımıyla bilinen iş insanı ve eski SEC Komiseri Paul Atkins'i kurumun yeni başkanı olarak görevlendirmişti. Ancak Atkins için kongre onay duruşmaları henüz takvime alınmadı.

SEC'in ETF kararlarını ertelemesi ilk kez gerçekleşmiyor. Kurum, 28 Şubat'ta Cboe Exchange'in Ether ETF'lerine bağlı opsiyonları listeleme talebi için de benzer bir erteleme kararı almıştı.

Bu gelişmeyi takiben SEC, Trump'ın seçim zaferi ve eski SEC Başkanı Gary Gensler'in görevden ayrılmasının ardından çok sayıda altcoin ETF başvurusu aldı.

Gensler'in 2021'den 20 Ocak 2025 tarihindeki istifasına kadar süren görev dönemi, sektör temsilcilerinin "kriptoya karşı sert düzenleyici tutum" olarak nitelendirdiği yaklaşımıyla biliniyordu. Bu dönemde yaklaşık 100 kripto para şirketi hakkında düzenleyici işlem başlatılmıştı.

Gensler'in ayrılışından bu yana, kripto para borsası Gemini (26 Şubat) ve kripto ticaret şirketi Cumberland DRW (4 Mart) dahil olmak üzere, düzenleyici kurumun hukuki işlem başlattığı birçok firmanın davaları reddedildi.

Bu gelişmeler yaşanırken, SEC Başkan Vekili Mark Uyeda da alternatif ticaret sistemlerinin düzenlenmesini kripto firmalarını kapsayacak şekilde genişletmeyi amaçlayan bir kural değişikliğinden kısmen vazgeçilmesini önerdi.