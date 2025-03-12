ABD düzenleyicisinden popüler kripto ETF'lerine şok karar - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

ABD düzenleyicisinden popüler kripto ETF'lerine şok karar

ABD düzenleyicisinden popüler kripto ETF\'lerine şok karar

SEC, XRP, Solana, Litecoin ve Dogecoin gibi kripto paraların borsa yatırım fonu başvurularını incelemek için daha fazla zaman talep etti. Bu erteleme, kripto piyasalarını yakından ilgilendiriyor.

12.03.2025 09:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, kripto para piyasalarında önemli bir kararı erteledi. XRP, Solana, Litecoin ve Dogecoin borsa yatırım fonlarına yönelik başvuruların incelenmesi için daha fazla süre ayırdı. Bu karar, kripto yatırımcıları arasında büyük bir beklenti yaratmış durumda.

XRP, Solana, Litecoin ve Dogecoin ETF Kararları Ertelendi

SEC, kripto para ETF'leri için kararlarını ileri tarihe attı. Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), XRP, Solana, Litecoin ve Dogecoin için sunulan borsa yatırım fonu başvurularını değerlendirme sürecini uzattığını açıkladı.

Kurum, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, ilgili ETF'lerin piyasaya sürülmesi için gerekli kural değişikliklerine karar vermek üzere "daha uzun bir süreye ihtiyaç duyduğunu" belirtti. Ertelenen başvurular arasında Grayscale'in XRP ve Cboe BZX Exchange'in spot Solana ETF projeleri öne çıkıyor. Bu başvurularla ilgili kararların Mayıs ayına kadar netleşmesi beklenmiyor.

Deneyimli ETF analisti James Seyffart, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, SEC'in "bir grup altcoin ETF başvurusu üzerinde çalıştığını" ancak bunun endişelenecek bir durum olmadığını vurguladı. Seyffart, "Bu standart bir prosedür olduğu için beklenen bir gelişme." değerlendirmesinde bulundu.

Analist ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın SEC başkanlığı için aday gösterdiği Paul Atkins'in "henüz kongre onayından geçmediğini" hatırlattı. "Bu erteleme, bizim ETF onayları için öngördüğümüz yüksek ihtimali değiştirmiyor. Ayrıca, son karar tarihlerinin Ekim ayına kadar uzanabileceğini de unutmamak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Bir diğer deneyimli ETF analisti Eric Balchunas da konuyla ilgili, Ether stake etme ve ayni itfaları içeren ETF'ler dahil olmak üzere "tüm başvuruların ertelendiğini" dile getirdi.

Donald Trump, Aralık ayının başlarında kripto para sektörüne olumlu yaklaşımıyla bilinen iş insanı ve eski SEC Komiseri Paul Atkins'i kurumun yeni başkanı olarak görevlendirmişti. Ancak Atkins için kongre onay duruşmaları henüz takvime alınmadı.

SEC'in ETF kararlarını ertelemesi ilk kez gerçekleşmiyor. Kurum, 28 Şubat'ta Cboe Exchange'in Ether ETF'lerine bağlı opsiyonları listeleme talebi için de benzer bir erteleme kararı almıştı.

Bu gelişmeyi takiben SEC, Trump'ın seçim zaferi ve eski SEC Başkanı Gary Gensler'in görevden ayrılmasının ardından çok sayıda altcoin ETF başvurusu aldı.

Gensler'in 2021'den 20 Ocak 2025 tarihindeki istifasına kadar süren görev dönemi, sektör temsilcilerinin "kriptoya karşı sert düzenleyici tutum" olarak nitelendirdiği yaklaşımıyla biliniyordu. Bu dönemde yaklaşık 100 kripto para şirketi hakkında düzenleyici işlem başlatılmıştı.

Gensler'in ayrılışından bu yana, kripto para borsası Gemini (26 Şubat) ve kripto ticaret şirketi Cumberland DRW (4 Mart) dahil olmak üzere, düzenleyici kurumun hukuki işlem başlattığı birçok firmanın davaları reddedildi.

Bu gelişmeler yaşanırken, SEC Başkan Vekili Mark Uyeda da alternatif ticaret sistemlerinin düzenlenmesini kripto firmalarını kapsayacak şekilde genişletmeyi amaçlayan bir kural değişikliğinden kısmen vazgeçilmesini önerdi.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para ABD düzenleyicisinden popüler kripto ETF'lerine şok karar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafik tartışmasında olay diyalog: Ehliyetim yok zaten Trafik tartışmasında olay diyalog: Ehliyetim yok zaten
Naci Görür’den Hakkari uyarısı: Çok sıkıştı, bekliyoruz Naci Görür'den Hakkari uyarısı: Çok sıkıştı, bekliyoruz
Mimar Ece Gürel’in eşinden radikal karar O da sırra kadem bastı Mimar Ece Gürel'in eşinden radikal karar! O da sırra kadem bastı
TSK’dan ihraç edilen teğmenler ABB’de işe başlıyor ama biri hariç TSK'dan ihraç edilen teğmenler ABB'de işe başlıyor ama biri hariç
Kuzey Kore’den ABD ve müttefiklerine nükleer savaş resti Kuzey Kore'den ABD ve müttefiklerine nükleer savaş resti
Adana’nın iki takımı da resmen kabusu yaşıyor Adana'nın iki takımı da resmen kabusu yaşıyor
Pakistan’da tren saldırısı Militanlar 450 yolcuyu rehin aldı Pakistan'da tren saldırısı! Militanlar 450 yolcuyu rehin aldı
Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti
Ufuk Sarıca hastaneye kaldırıldı En çok görülen hastalıktan yatıyor Ufuk Sarıca hastaneye kaldırıldı! En çok görülen hastalıktan yatıyor
Emekli bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu Emekli bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu
Fatih Tekke, Trabzon’a geldi İşte ilk sözleri Fatih Tekke, Trabzon'a geldi! İşte ilk sözleri

08:23 Trafik tartışmasında olay diyalog: Ehliyetim yok zaten Trafik tartışmasında olay diyalog: Ehliyetim yok zaten
07:50 Naci Görür’den Hakkari uyarısı: Çok sıkıştı, bekliyoruz Naci Görür'den Hakkari uyarısı: Çok sıkıştı, bekliyoruz
07:37 Mimar Ece Gürel’in eşinden radikal karar O da sırra kadem bastı Mimar Ece Gürel'in eşinden radikal karar! O da sırra kadem bastı
07:20 TSK’dan ihraç edilen teğmenler ABB’de işe başlıyor ama biri hariç TSK'dan ihraç edilen teğmenler ABB'de işe başlıyor ama biri hariç
04:33 Kuzey Kore’den ABD ve müttefiklerine nükleer savaş resti Kuzey Kore'den ABD ve müttefiklerine nükleer savaş resti
13:54 Adana’nın iki takımı da resmen kabusu yaşıyor Adana'nın iki takımı da resmen kabusu yaşıyor
13:53 Pakistan’da tren saldırısı Militanlar 450 yolcuyu rehin aldı Pakistan'da tren saldırısı! Militanlar 450 yolcuyu rehin aldı
13:44 Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti
13:42 Ufuk Sarıca hastaneye kaldırıldı En çok görülen hastalıktan yatıyor Ufuk Sarıca hastaneye kaldırıldı! En çok görülen hastalıktan yatıyor
13:30 Emekli bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu Emekli bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu
13:28 Fatih Tekke, Trabzon’a geldi İşte ilk sözleri Fatih Tekke, Trabzon'a geldi! İşte ilk sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2025 09:29:56. #7.12#
SON DAKİKA: ABD düzenleyicisinden popüler kripto ETF'lerine şok karar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.