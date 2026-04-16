Avrupa'nın en az kripto para sahibi ülkesi belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avrupa'nın en az kripto para sahibi ülkesi belli oldu

Avrupa\'nın en az kripto para sahibi ülkesi belli oldu
16.04.2026 15:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Danimarka Merkez Bankası'nın yayımladığı bir çalışma raporuna göre ülke nüfusunun yalnızca yüzde 4'ü kripto para sahibi olduğu belirtti. Bu oran, sektörün küresel büyümesine rağmen 2023'ten bu yana değişmediğini gösteriyor.

Araştırma, Ekim-Kasım 2025 döneminde 15 yaş ve üzerindeki 3.013 vatandaşla gerçekleştirilen bir ankete dayanıyor. Kripto sahibi olanların büyük bölümünün portföyü görece küçük: katılımcıların çoğunluğunun varlıkları 10.000 Danimarka kronunun (yaklaşık 1.570 dolar) altında kalıyor. Ülkedeki toplam kripto varlıklarının 317 milyon ile 847 milyon dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.

Norveç, Finlandiya ve Birleşik Krallık gibi Avrupa ülkelerinde kripto sahiplik oranlarının nüfusun yüzde 10'unu aştığı biliniyor. Danimarka bu tabloda kıtanın en alt sıralarında konumlanıyor.

İki temel engel benimsemeyi yavaşlatmış. Bankaların büyük bölümü müşterilerin kendi platformları üzerinden kripto satın almasına izin vermemiş ve bu tür yatırımları yüksek riskli olarak nitelendirerek caydırmıştı. Erken dönemde uygulanan asimetrik vergi politikası da olumsuz etki yarattığı aktarılan faktörler arasında yer alıyor.

GENÇ VE YÜKSEK GELİRLİLERDE YOĞUNLAŞIYOR

Kripto sahipliği genç ve yüksek gelirli bireyler arasında yoğunlaşıyor. 60 yaş üzerinde ise sahiplik oranı keskin biçimde düşüyor. Kripto varlıklar ağırlıklı olarak yatırım aracı olarak değerlendiriliyor. Ödeme aracı olarak kullanım ise oldukça sınırlı kalıyor.

Sahiplerin yüzde 70-75'i kripto varlıklarını servis sağlayıcılarda saklıyor. Öz gözetimli cüzdan kullananların oranı yüzde 20-30 arasında. Kripto bağlantılı hisse senedi ve borsa yatırım ürünleri aracılığıyla sağlanan dolaylı maruz kalma 2023'ten bu yana artmış olsa da toplam hisse senetleri portföyünün yaklaşık yüzde 0,4'üne karşılık gelen 211 milyon dolarla sınırlı kalıyor.

Danimarka'nın en büyük bankası Danske Bank bu yıl başında müşterilerine Bitcoin ve Ethereum'a bağlı borsa yatırım ürünleri üzerinden kripto yatırımı yapma imkânı sundu. Banka, AB'nin MiCA düzenlemesinin güçlendirdiği düzenleyici çerçevenin bu adımı mümkün kıldığını belirtti.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Avrupa'nın en az kripto para sahibi ülkesi belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kahramanmaraş’taki okul saldırısı sonrası partilerden ortak çağrı Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası partilerden ortak çağrı
İletişim Başkanlığı ve RTÜK’ten okul saldırılarına ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı ve RTÜK'ten okul saldırılarına ilişkin açıklama
Gaziantep’te lise önünde kurusıkı tabancalı saldırı paniği Gaziantep'te lise önünde kurusıkı tabancalı saldırı paniği
Dövme yaptıran Gianluigi Donnarumma’dan ilginç tercih Dövme yaptıran Gianluigi Donnarumma'dan ilginç tercih
Bahçeli’den okul saldırıları ile ilgili ilk açıklama: Acı üzerinden siyaset yapılmamalı Bahçeli’den okul saldırıları ile ilgili ilk açıklama: Acı üzerinden siyaset yapılmamalı
Kahramanmaraş’taki okul saldırganının annesi de gözaltına alındı Kahramanmaraş'taki okul saldırganının annesi de gözaltına alındı

15:10
Polis babanın ifadesindeki detay, başka bir tehlikeyi gözler önüne serdi: 1 ay önce yanıma gelip...
Polis babanın ifadesindeki detay, başka bir tehlikeyi gözler önüne serdi: 1 ay önce yanıma gelip...
14:55
Okuldaki katliamın büyümesini kahraman aşçı önlemiş: Bıçağı bacağına sapladım
Okuldaki katliamın büyümesini kahraman aşçı önlemiş: Bıçağı bacağına sapladım
14:50
Diyarbakır’da korku dolu anlar Uzun namlulu silahla ateş açtı
Diyarbakır’da korku dolu anlar! Uzun namlulu silahla ateş açtı
14:29
Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur
Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur
14:12
Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın
Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın
12:45
Ayla Öğretmen’in cenazesinde kahreden olay Eşi tabut başında fenalaştı
Ayla Öğretmen'in cenazesinde kahreden olay! Eşi tabut başında fenalaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 15:47:33. #7.12#
SON DAKİKA: Avrupa'nın en az kripto para sahibi ülkesi belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.