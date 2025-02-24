Bin TL'lik kripto para yatırımı bir yılda ne kadar kazanılabilirdi? - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Bin TL'lik kripto para yatırımı bir yılda ne kadar kazanılabilirdi?

Bin TL\'lik kripto para yatırımı bir yılda ne kadar kazanılabilirdi?

Geçen yıl kripto para piyasası, Türk Lirası'nın değer kaybetmesiyle birleşerek yatırımcılara dikkat çekici kazançlar sundu. Özellikle XRP, Dogecoin ve Shiba Inu gibi dijital varlıkların performansları, yatırımcıların Türk Lirası cinsinden yüksek getiriler elde etmelerini sağladı.

24.02.2025 19:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

24 Şubat 2024'te 1 ABD doları 33,9146 TL iken, bir yıl sonra bu değer 36,4440 TL'ye çıktı. Bu durum, dolar bazında kazanç sağlayan yatırımcıların Türk Lirası cinsinden ek avantajlar elde etmelerine olanak tanıdı.

XRP Yatırımcıları Bir Yılda Servetlerine Servet Kattı

Ripple'ın yerel tokenı XRP, geçen yıl 0,50 USD'den 2,48 USD'ye yükselerek dolar bazında yaklaşık %396 gibi rekor bir getiri sağladı. Türk Lirası'nın değer kaybıyla birleşince, XRP yatırımcıları daha da yüksek kazançlar elde etti. Dogecoin'in fiyatı ise 0,0855 USD'den 0,230467 USD'ye çıkarak yaklaşık %169 oranında artış gösterdi. Bu artış, Türk Lirası'nın değer kaybıyla birleşince, DOGE yatırımcıları için de önemli kazançlar anlamına geldi.

Shiba Inu ise 0,00000963 USD seviyesinden 0,0000148 USD'ye yükselerek dolar bazında yaklaşık %54'lük bir artış sağladı. Ancak bu getiri, diğer kripto paralara göre daha sınırlı kaldı. Türk Lirası'nın değer kaybını da dikkate aldığımızda, SHIB yatırımcıları nispeten daha az kazanç elde etti.

Finansal analistler ise kripto paraların yüksek volatiliteye sahip olduğunu ve özellikle memecoin olarak adlandırılan varlıkların ani fiyat dalgalanmalarına maruz kalabileceği için uzun vadeli yatırımlar açısından riskli olabileceğini vurguluyor. Yatırımcıların karar vermeden önce projelerin teknolojik altyapılarını, kullanım alanlarını ve küresel ekonomik koşulları dikkatlice analiz etmeleri gerektiği belirtiliyor.

Sonuç olarak, kripto para piyasası geçen yıl seçici davranan yatırımcılara cazip fırsatlar sundu. Ancak bu alanda yatırım yapmayı düşünenlerin, yatırım kararları öncesinde kapsamlı bir değerlendirme yapmaları büyük önem taşıyor.

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! Reklam Reklamdır

Kripto Para, Shiba Coin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bin TL'lik kripto para yatırımı bir yılda ne kadar kazanılabilirdi? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:17 Mert Hakan Galatasaray tribünlerine gitti Statta ’’Onlar arkadan havlarlar’’ şarkısı çaldı Mert Hakan Galatasaray tribünlerine gitti! Statta ''Onlar arkadan havlarlar'' şarkısı çaldı
19:16 Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
19:16 En-Nesyri, RAMS Park’a adım atar atmaz kameralara parmak salladı En-Nesyri, RAMS Park'a adım atar atmaz kameralara parmak salladı
18:59 Trump, Elon Musk’un ayaklarını öptü, tüm ekranlardan yayınlandı Trump, Elon Musk'un ayaklarını öptü, tüm ekranlardan yayınlandı
18:31 Canlı anlatım Dev derbi başladı Canlı anlatım! Dev derbi başladı
09:07 Zeynep-Volkan Demirel, üçüncü çocuklarına kavuştu Zeynep-Volkan Demirel, üçüncü çocuklarına kavuştu
09:04 Trump, Duda’yı 1,5 saat kapısında bekletti Trump, Duda'yı 1,5 saat kapısında bekletti
08:55 Survivor’a 2 bomba yarışmacı dahil oldu: Yeni gelmedik, geri geldik Survivor'a 2 bomba yarışmacı dahil oldu: Yeni gelmedik, geri geldik
08:53 Kar yağışı terk etmiyor Meteoroloji’den yeni uyarı Kar yağışı terk etmiyor! Meteoroloji'den yeni uyarı
08:33 Şakir Paşa Ailesi yayından kaldırılınca Helin Kandemir isyan etti: Çok üzgünüz Şakir Paşa Ailesi yayından kaldırılınca Helin Kandemir isyan etti: Çok üzgünüz
08:32 Aytun Çıray, AK Parti MYK’sına giren isim üzerinden Akşener’i hedef aldı Aytun Çıray, AK Parti MYK'sına giren isim üzerinden Akşener'i hedef aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2025 20:08:51. #1.13#
SON DAKİKA: Bin TL'lik kripto para yatırımı bir yılda ne kadar kazanılabilirdi? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.