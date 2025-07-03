Bitcoin 110.000 doları aştı

Kripto para piyasaları perşembe sabahı güçlü bir başarı sergiledi. Makroekonomik gelişmeler yatırımcılarda olumlu hava yaratırken Bitcoin son birkaç saatte yüzde 2,5 artış kaydetti. Piyasa uzmanları bu yükselişin temel nedenini artan likidite koşullarında bulduklarını belirtiyor.

Altcoinler de Bitcoin Rallisine Eşlik Etti

Lider kripto para birimi Bitcoin yayım sırasında 110.219 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu seviye 12 Haziran'dan bu yana görülmeyen bir yükseklik olarak kayıtlara geçti.

Ethereum da güçlü bir performans sergileyerek 2.612 dolara yükseldi. Önde gelen altcoinler arasında Solana, XRP ve Dogecoin da yükseliş trendi gösterdi.

BTC Markets kripto para uzmanı Rachael Lucas, piyasadaki yükselişin temel nedenini makro likidite artışında bulduğunu açıkladı. Lucas, M2 para arzındaki son dönemki artışın her zaman anlık fiyat hareketine çevrilmese de risk varlıklarına akışı desteklediğini vurguladı.

ABD aynı zamanda Vietnam ile önemli bir ticaret anlaşması imzalayarak Vietnam ithalatı üzerindeki tarifeleri yüzde 46'dan yüzde 20'ye indirdi. Bu gelişme diğer ülkelerle yapılacak müzakerelerde de olumlu sonuçlar alınabileceği sinyalini veriyor.

Piyasa uzmanları Bitcoin'in yeni bir rekor kırabilmesi için sürdürülebilir bir katalizöre ihtiyaç belirtiyor. Bu itici güç Fed'in daha net faiz yönü veya ETF girişlerinin artması şeklinde gelebilir.

Mevcut kripto döngüsü öncelikle büyük yatırımcı fonları tarafından yönlendiriliyor. Bireysel alıcıların piyasadaki katılımı merkezi borsaların işlem hacimlerinin haziran ayında dokuz aylık dibe inmesiyle düşük seviyelerde kalıyor.