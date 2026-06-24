Bitcoin 60 bin doların altına çakıldı: Sırada 55 bin mi var? - Son Dakika
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Bitcoin 60 bin doların altına çakıldı: Sırada 55 bin mi var?

Bitcoin 60 bin doların altına çakıldı: Sırada 55 bin mi var?
24.06.2026 21:00
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Bitcoin, son iki haftanın en düşük seviyesine inerek 60 bin doların altına geriledi. Tahmin piyasası Polymarket'te yatırımcılar, Bitcoin'in 2026 içinde 55 bin doların altını görme ihtimalini yüzde 80 olarak fiyatlıyor.

Çarşamba günü ABD piyasalarının açılışında 60 bin doların altına inen Bitcoin, 10 Haziran'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Lider kripto para son 24 saatte yaklaşık yüzde 5 değer kaybetti. Düşüş, geçen hafta başında 66 bin dolar yakınındaki sert reddin ardından hız kazandı.

Bu eğilim tahmin piyasalarına da yansıdı. Polymarket'te Bitcoin'in 2026 içinde 50 bin doların altına inme ihtimali yüzde 63, 45 bin doların altı ise yüzde 45 olarak fiyatlanıyor. Artan fonlama oranları ve yükselen kısa pozisyon ilgisi, daha sert bir düşüş ihtimalini besliyor.

TÜREVLERDE 650 MİLYON DOLAR TASFİYE

Sert düşüş, türev piyasalarında büyük bir tasfiye dalgası yarattı ve tasfiye edilen pozisyonların toplam değeri yaklaşık 650 milyon dolara ulaştı. Bitcoin 61 bin doların altına inerken bu seviyeye yığılan uzun pozisyonların önemli kısmı eridi, yalnızca bir saatte 125 milyon doları aşan uzun pozisyon tasfiye oldu. Aynı bölgede 60.500 ile 61.500 dolar arasında 525 milyon doları aşan alım emri bir talep bölgesi oluşturdu.

ANALİSTLER 70 BİN DOLARLIK TEPKİ BEKLİYOR

Buna karşın bazı analistler kısa vadede bir tepki yükselişi bekliyor. Bu görüşteki yatırımcılar, Bitcoin'in 60 bin dolar civarındaki bant tabanını koruyup 70 bin dolara doğru toparlanabileceğini savunuyor. Ancak temkinli sesler de var. Analist Lennaert Snyder, alıma geçmeden önce fiyatın daha düşük likidite seviyelerini test etmesini beklediğini belirterek "Bitcoin küçük bir yükseliş başlattı ama henüz ikna olmadım ve almıyorum." ifadesini kullandı. Likidite haritası, 63.500 dolar civarında 1,2 milyar doları ve 65 bin dolar yakınında 2,4 milyar doları aşan kısa pozisyona işaret ediyor.

Düşüşe Strategy'nin hissesi de eşlik etti. Michael Saylor liderliğindeki şirketin ana hissesi MSTR, süreçte yüzde 10'a varan kayıpla iki yılın en düşük seviyesine, 93 dolar civarına geriledi. Piyasadaki olumsuz havayı, ABD ile İran arasında 19 Haziran'da imzalanması beklenen anlaşmanın gerçekleşmemesi ve spot Bitcoin ETF'lerinden süren çıkışlar derinleştirdi. Son olarak Bitcoin, yayım sırasında 59.200 dolar civarında işlem görüyor.

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin 60 bin doların altına çakıldı: Sırada 55 bin mi var? - Son Dakika

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