Bitcoin boğa piyasası için geri sayım başladı: Doların çöküşü kripto piyasasına yarayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Bitcoin boğa piyasası için geri sayım başladı: Doların çöküşü kripto piyasasına yarayacak

Geniş Video İzle

Real Vision analisti Jamie Coutts, ABD dolarındaki düşüşün Bitcoin için yükseliş sinyali verdiğini belirtirken, Hazine Tahvili oynaklığı ve Şirket Tahvili getiri makasları gibi iki önemli göstergenin endişe yarattığını vurguladı. ABD Dolar Endeksi son dört ayın en düşük seviyesine geriledi.

10.03.2025 09:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD dolarındaki düşüş Bitcoin için yükseliş potansiyeli yaratırken, bazı ekonomik göstergeler kripto piyasasında tedirginlik oluşturuyor. Real Vision analisti Jamie Coutts, doların değer kaybının Bitcoin için olumlu bir faktör olduğunu ancak iki önemli metriğin alarm verdiğini belirtti. Uzman, mevcut durumu Bitcoin ile merkez bankaları arasında oynanan yüksek riskli bir oyun olarak tanımlıyor.

Dolar Endeksi Dört Ayın Dibinde Bitcoin Yatırımcıları Temkinli İyimserliğe Yöneliyor

Dolar değer kaybederken Bitcoin için yükseliş umudu doğuyor, ancak bazı ekonomik göstergeler tedirginlik yaratıyor. Real Vision analisti Jamie Coutts, zayıflayan ABD dolarının Bitcoin için olumlu bir etken olabileceğini belirtirken, iki önemli göstergenin kısa vadede dikkat edilmesi gereken sinyaller verdiğini vurguladı.

Coutts, 9 Mart tarihinde sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Dolar düştükçe benim analiz çerçevem yükselişe geçerken, iki gösterge hala alarm veriyor: Hazine Tahvili oynaklığı ve şirket tahvilleri arasındaki faiz farkları" ifadelerini kullandı. Analist, mevcut durumu Bitcoin ile merkez bankaları arasında oynanan yüksek riskli bir "tavuk oyunu" olarak tanımlarken, bu endişe verici göstergelere rağmen "ihtiyatlı bir şekilde yükseliş" beklentisinde olduğunu belirtti.

Market Watch verilerine göre ABD Dolar Endeksi (DXY) 10 Mart günü 103,85 seviyesine gerileyerek son dört ayın en düşük noktasını gördü. DXY, ABD dolarının diğer önemli para birimlerinden oluşan bir sepete karşı değerini ölçen bir gösterge olarak biliniyor.

Coutts analizinde, ABD Hazine tahvillerinin küresel ekonomide teminat işlevi gördüğünü ve artan Hazine oynaklığının teminat mekanizmalarını zorlayarak piyasadaki para akışını (likiditeyi) sıkılaştırdığını açıkladı. Analist, ABD Hazine tahvil piyasasındaki beklenen dalgalanmanın bir ölçüsü olan MOVE Endeksi'nin şu anda dengede olduğunu ancak yükseliş eğilimi gösterdiğini belirtti. "Doların Mart ayındaki hızlı düşüşüyle birlikte, oynaklığın azalması ya da azalmazsa doların yönünün tersine dönmesi beklenebilir" değerlendirmesinde bulundu.

Uzmanın analizine göre, artan Hazine oynaklığı daha sıkı likidite koşullarına neden olabilir ve bu durum merkez bankalarını nihayetinde Bitcoin'e fayda sağlayacak şekilde müdahale etmeye zorlayabilir. Coutts ayrıca, şirket tahvilleri arasındaki faiz farklarının üç hafta boyunca sürekli olarak genişlediğine dikkat çekerek, büyük şirket tahvili faiz farklarının tersine dönmesinin tarihsel olarak Bitcoin fiyatının zirve noktalarıyla örtüştüğünü vurguladı.

Real Vision analisti, bu göstergelerin Bitcoin için genel olarak olumsuz bir tablo çizdiği sonucuna varırken, "Yine de, doların değer kaybı - bu ay 12 yılın en büyüklerinden biri - benim analiz çerçevemde birincil itici güç olmaya devam ediyor" diyerek görüşünü tamamladı.

Bravos Research de 6 Mart tarihli değerlendirmesinde, düşen DXY'nin hisse senetleri ve kripto para birimleri gibi "riskli varlıklar için büyük bir destek unsuru olabileceğini" belirtti.

Coutts değerlendirmesinde, stratejik Bitcoin rezervleri için küresel bir yarış, madencilik yoluyla birikim, Michael Saylor'ın şirketinin bu yıl Bitcoin hazinesine 100 bin ile 200 bin Bitcoin daha eklemesi, borsada işlem gören Bitcoin fonlarının (spot ETF) pozisyonlarının potansiyel olarak iki katına çıkması ve artan likidite gibi diğer yükseliş faktörlerini de sıraladı.

Analist son olarak, "Bitcoin'i merkezi planlamacılarla oynanan yüksek bahisli bir oyun olarak düşünün. Seçenekleri azaldıkça ve uzun vadeli Bitcoin yatırımcılarının borç kullanmadan pozisyon aldığını varsayarsak, olasılıklar giderek Bitcoin sahiplerinin lehine dönüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bitcoin boğa piyasası için geri sayım başladı: Doların çöküşü kripto piyasasına yarayacak

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin boğa piyasası için geri sayım başladı: Doların çöküşü kripto piyasasına yarayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Trabzon:
    SANAL ŞEYLERE GÜVEN OLMAZ KARDEŞ 6 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Futbolseverler müjde Dev maçların hepsi şifresiz Futbolseverler müjde! Dev maçların hepsi şifresiz
Sevcan hemşire satırla öldürüldü Daha 2 ay önce evlenmişlerdi Sevcan hemşire satırla öldürüldü! Daha 2 ay önce evlenmişlerdi
Suriye’de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı Suriye'de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı
Ece Gürel’in hocası cadılık eğitimlerini kabul etti, babası isyan etti: Oruçlu cadı mı olur Ece Gürel'in hocası cadılık eğitimlerini kabul etti, babası isyan etti: Oruçlu cadı mı olur?
Şara, 1000’den fazla kişinin öldüğü Lazkiye’deki olaylar için harekete geçti Şara, 1000'den fazla kişinin öldüğü Lazkiye'deki olaylar için harekete geçti
Nepal’de sokaklara dökülen halk monarşi istedi Nepal'de sokaklara dökülen halk monarşi istedi
Real Madrid’den ayrılması gündemde: Arda Güler’in son talibi ortaya çıktı Real Madrid'den ayrılması gündemde: Arda Güler'in son talibi ortaya çıktı
İstenmeyen adam ilan edilmişti: Galatasaray’a Cuesta piyangosu vurdu İstenmeyen adam ilan edilmişti: Galatasaray'a Cuesta piyangosu vurdu
Rize’deki heyelan nedeniyle 18 ev için tahliye kararı Rize'deki heyelan nedeniyle 18 ev için tahliye kararı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar
Samsunspor, Adana Demirspor’u 3-2 mağlup etti Samsunspor, Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti
Eyüpspor, Konyaspor’u 2-1 yendi Eyüpspor, Konyaspor'u 2-1 yendi

13:04 Futbolseverler müjde Dev maçların hepsi şifresiz Futbolseverler müjde! Dev maçların hepsi şifresiz
12:59 Sevcan hemşire satırla öldürüldü Daha 2 ay önce evlenmişlerdi Sevcan hemşire satırla öldürüldü! Daha 2 ay önce evlenmişlerdi
12:37 Suriye’de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı Suriye'de Esad yanlılarının ardından PKK da saldırdı
11:58 Ece Gürel’in hocası cadılık eğitimlerini kabul etti, babası isyan etti: Oruçlu cadı mı olur Ece Gürel'in hocası cadılık eğitimlerini kabul etti, babası isyan etti: Oruçlu cadı mı olur?
09:50 Şara, 1000’den fazla kişinin öldüğü Lazkiye’deki olaylar için harekete geçti Şara, 1000'den fazla kişinin öldüğü Lazkiye'deki olaylar için harekete geçti
19:05 Nepal’de sokaklara dökülen halk monarşi istedi Nepal'de sokaklara dökülen halk monarşi istedi
19:00 Real Madrid’den ayrılması gündemde: Arda Güler’in son talibi ortaya çıktı Real Madrid'den ayrılması gündemde: Arda Güler'in son talibi ortaya çıktı
18:47 İstenmeyen adam ilan edilmişti: Galatasaray’a Cuesta piyangosu vurdu İstenmeyen adam ilan edilmişti: Galatasaray'a Cuesta piyangosu vurdu
18:31 Rize’deki heyelan nedeniyle 18 ev için tahliye kararı Rize'deki heyelan nedeniyle 18 ev için tahliye kararı
18:17 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'yi rayından çıkarmaya çalışıyorlar
18:13 Samsunspor, Adana Demirspor’u 3-2 mağlup etti Samsunspor, Adana Demirspor'u 3-2 mağlup etti
18:05 Eyüpspor, Konyaspor’u 2-1 yendi Eyüpspor, Konyaspor'u 2-1 yendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2025 13:57:59. #7.11#
SON DAKİKA: Bitcoin boğa piyasası için geri sayım başladı: Doların çöküşü kripto piyasasına yarayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.