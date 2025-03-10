Bitcoin boğa piyasası için geri sayım başladı: Doların çöküşü kripto piyasasına yarayacak

ABD dolarındaki düşüş Bitcoin için yükseliş potansiyeli yaratırken, bazı ekonomik göstergeler kripto piyasasında tedirginlik oluşturuyor. Real Vision analisti Jamie Coutts, doların değer kaybının Bitcoin için olumlu bir faktör olduğunu ancak iki önemli metriğin alarm verdiğini belirtti. Uzman, mevcut durumu Bitcoin ile merkez bankaları arasında oynanan yüksek riskli bir oyun olarak tanımlıyor.

Dolar Endeksi Dört Ayın Dibinde Bitcoin Yatırımcıları Temkinli İyimserliğe Yöneliyor

Dolar değer kaybederken Bitcoin için yükseliş umudu doğuyor, ancak bazı ekonomik göstergeler tedirginlik yaratıyor. Real Vision analisti Jamie Coutts, zayıflayan ABD dolarının Bitcoin için olumlu bir etken olabileceğini belirtirken, iki önemli göstergenin kısa vadede dikkat edilmesi gereken sinyaller verdiğini vurguladı.

Coutts, 9 Mart tarihinde sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Dolar düştükçe benim analiz çerçevem yükselişe geçerken, iki gösterge hala alarm veriyor: Hazine Tahvili oynaklığı ve şirket tahvilleri arasındaki faiz farkları" ifadelerini kullandı. Analist, mevcut durumu Bitcoin ile merkez bankaları arasında oynanan yüksek riskli bir "tavuk oyunu" olarak tanımlarken, bu endişe verici göstergelere rağmen "ihtiyatlı bir şekilde yükseliş" beklentisinde olduğunu belirtti.

Market Watch verilerine göre ABD Dolar Endeksi (DXY) 10 Mart günü 103,85 seviyesine gerileyerek son dört ayın en düşük noktasını gördü. DXY, ABD dolarının diğer önemli para birimlerinden oluşan bir sepete karşı değerini ölçen bir gösterge olarak biliniyor.

Coutts analizinde, ABD Hazine tahvillerinin küresel ekonomide teminat işlevi gördüğünü ve artan Hazine oynaklığının teminat mekanizmalarını zorlayarak piyasadaki para akışını (likiditeyi) sıkılaştırdığını açıkladı. Analist, ABD Hazine tahvil piyasasındaki beklenen dalgalanmanın bir ölçüsü olan MOVE Endeksi'nin şu anda dengede olduğunu ancak yükseliş eğilimi gösterdiğini belirtti. "Doların Mart ayındaki hızlı düşüşüyle birlikte, oynaklığın azalması ya da azalmazsa doların yönünün tersine dönmesi beklenebilir" değerlendirmesinde bulundu.

Uzmanın analizine göre, artan Hazine oynaklığı daha sıkı likidite koşullarına neden olabilir ve bu durum merkez bankalarını nihayetinde Bitcoin'e fayda sağlayacak şekilde müdahale etmeye zorlayabilir. Coutts ayrıca, şirket tahvilleri arasındaki faiz farklarının üç hafta boyunca sürekli olarak genişlediğine dikkat çekerek, büyük şirket tahvili faiz farklarının tersine dönmesinin tarihsel olarak Bitcoin fiyatının zirve noktalarıyla örtüştüğünü vurguladı.

Real Vision analisti, bu göstergelerin Bitcoin için genel olarak olumsuz bir tablo çizdiği sonucuna varırken, "Yine de, doların değer kaybı - bu ay 12 yılın en büyüklerinden biri - benim analiz çerçevemde birincil itici güç olmaya devam ediyor" diyerek görüşünü tamamladı.

Bravos Research de 6 Mart tarihli değerlendirmesinde, düşen DXY'nin hisse senetleri ve kripto para birimleri gibi "riskli varlıklar için büyük bir destek unsuru olabileceğini" belirtti.

Coutts değerlendirmesinde, stratejik Bitcoin rezervleri için küresel bir yarış, madencilik yoluyla birikim, Michael Saylor'ın şirketinin bu yıl Bitcoin hazinesine 100 bin ile 200 bin Bitcoin daha eklemesi, borsada işlem gören Bitcoin fonlarının (spot ETF) pozisyonlarının potansiyel olarak iki katına çıkması ve artan likidite gibi diğer yükseliş faktörlerini de sıraladı.

Analist son olarak, "Bitcoin'i merkezi planlamacılarla oynanan yüksek bahisli bir oyun olarak düşünün. Seçenekleri azaldıkça ve uzun vadeli Bitcoin yatırımcılarının borç kullanmadan pozisyon aldığını varsayarsak, olasılıklar giderek Bitcoin sahiplerinin lehine dönüyor." değerlendirmesinde bulundu.