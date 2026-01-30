Bitcoin, Fed kararının ardından 83.000 doların altına geriledi - Son Dakika
Bitcoin, Fed kararının ardından 83.000 doların altına geriledi

30.01.2026 15:09
Kripto para piyasasının lideri Bitcoin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını sabit tutmasının ardından 81.200 dolara kadar düştü. ABD'li yatırımcılar aynı gün kripto ETF'lerden 1 milyar doları aşkın para çıkışı gerçekleştirdi.

Bitcoin (BTC), Cuma günü 81.200 dolara kadar gerileyerek Kasım ayından bu yana en düşük seviyeyi gördü. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) hafta başında faiz oranlarını sabit tutma kararı, piyasalarda geniş çaplı satış baskısını tetikledi. SoSoValue verilerine göre spot Bitcoin, Ethereum (ETH), Solana (SOL) ve XRP ETF'lerinin tamamı Perşembe günü net çıkış kaydetti.

ETF ÇIKIŞLARI VE PİYASA SATIŞLARI

Kripto piyasaları Fed'in kararını başlangıçta nispeten sakin karşıladı. Ancak hisse senetleri ve emtialardaki genele yayılan düşüşle birlikte satış baskısı hızla arttı. BTC gün içinde yaklaşık yüzde 3 değer kaybederken, altın da yüzde 7'ye yakın sert düşüşle tahminen 4 trilyon dolarlık piyasa değeri kaybetti. Geri çekilmeye rağmen altın, son bir yılda yüzde 82'lik kazancıyla Bitcoin'in yaklaşık yüzde 20'lik kaybının çok önünde seyrediyor.

Satış dalgası kaldıraçlı pozisyonları da vurdu. CoinGlass verilerine göre son 24 saatte 1,8 milyar dolarlık pozisyon tasfiye edildi ve bu tasfiyeler büyük ölçüde uzun pozisyon sahiplerinden geldi. Lider kripto para birimi Bitcoin, ABD piyasasının açılışı öncesinde 82.600 doların üzerine toparlandı. Ancak lider kripto para, geçen Ekim'den bu yana dördüncü aylık kaybına doğru ilerliyor. Bu süre, 2018'deki ICO sonrası ayı piyasasından bu yana en uzun düşüş serisi olacak. ETH ve SOL gibi büyük altcoinler de BTC'nin ardından önemli kayıplar yaşadı.

LİKİDİTE SIKINTISI ÖN PLANDA

Piyasa gözlemcileri Bitcoin'in son dönemdeki zayıflığını tartışırken Kraken'in küresel ekonomisti Thomas Perfumo, fiyat hareketlerini şekillendiren temel unsurun likidite olduğunu belirtti. Perfumo, kripto paraların değerli metallere göre düşük performansının 2025'teki faiz indirimleriyle nominal borçlanma maliyetleri düşse de devam ettiğine dikkat çekti. Perfumo, "Kripto piyasa performansı üzerinde en büyük etkiye sahip faktör olan küresel likidite sıkı kalmaya devam ediyor. Faiz oranları, genel likidite koşullarının yalnızca bir bileşeni. Buna karşılık altın, tarihsel olarak zayıflayan ABD dolarından fayda gördü ve riskten kaçan yatırımcılardan akış almayı sürdürüyor." dedi.

Perfumo, Bitcoin'in kurumsal bir varlık olarak olgunlaşmasının bir zamanlar perakende yatırımcıları çeken volatiliteyi azalttığını, ancak bu durumun kalıcı olmadığını belirtti. Uzun vadeli yatırımcı satışlarındaki dengelenme ve ABD'deki piyasa yapısı mevzuatındaki ilerlemenin dijital varlıklara yeniden tahsisatı tetikleyebileceğini ekledi.

Kraken Başkan Yardımcısı ve profesyonel trader Matt Howells-Barby de kısa vadeli pozisyonlanmanın düşüş baskısını artırdığını ifade etti. Howells-Barby, "Kredi spreadleri zaten çok sıkı olduğundan piyasalar bu hareket öncesinde tamamen risk alır konumdaydı. Bitcoin bunun etkisini hissetti ve uzun pozisyon tasfiyeleri dalgası fiyatları aşağı çekti. 83.500 dolar bölgesinin geri alınamaması halinde 80.000 dolar bölgesi odak noktası olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kripto Para, Son Dakika

