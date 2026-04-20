Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bitcoin madencilerinden satış rekoru
20.04.2026 15:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsada işlem gören Bitcoin madencilik şirketleri, 2026'nın ilk çeyreğinde toplam 32 binden fazla BTC sattı. Bu hacim, 2025'in dört çeyreğindeki satış toplamını geride bıraktığı gibi Terra-Luna ekosisteminin çöktüğü 2022'nin ikinci çeyreğindeki 20 bin BTC'lik seviyeyi de aştı.

Borsada işlem gören Bitcoin madencileri, büyük ölçekli Bitcoin madencilik şirketleri, kurumsal Bitcoin madencileri, halka arz edilmiş madencilik şirketleri ve endüstriyel Bitcoin madencileri, 2026'nın ilk çeyreğinde 32 bin BTC'yi aşan satışla tüm 2025 toplamını geride bıraktı. Madencilik zorluğu yayım sırasında 135,5 T'ye inerken, sektör halving sonrası en zorlu dönemini yaşıyor.

MARA, CleanSpark, Riot, Cango, Core Scientific ve Bitdeer gibi altı büyük halka açık madencilik şirketi bu rakamın büyük kısmını oluşturdu. Şirketler, fiat para cinsinden ödenen işletme giderlerini karşılamak için BTC'lerini dönemsel olarak elden çıkarıyor.

Veri sağlayıcı CoinWarz'ın verilerine göre Bitcoin madencilik zorluğu, son 24 saatte yaklaşık yüzde 1,1 düşüşle 135,5 T seviyesine indi. Ortalama blok süresi yayım sırasında 9,8 dakika olarak ölçüldü ve 10 dakikalık hedefin biraz altında kaldı. Bir sonraki ayarlamanın 1 Mayıs 2026'da yapılması ve zorluğun 137,43 T'ye yükselmesi bekleniyor.

YÜZDE 20'YE KADAR MADENCİ KÂRSIZ

Kripto varlık yöneticisi CoinShares'in 2026 ilk çeyrek madencilik raporuna göre mevcut ekonomik koşullar altında Bitcoin madencilerinin yüzde 20'ye yakın kısmı kâr edemiyor. Raporda 2025'in son çeyreği, Nisan 2024 halving sonrası dönemdeki en zorlu çeyrek olarak kayıtlara geçti.

Rapor yazarları, sektörün baskı altında kalmasının arkasında Ekim 2025'teki sert BTC düzeltmesini öne çıkardı. Bu düşüşle Bitcoin fiyatı yaklaşık 125 bin dolar zirvesinden Aralık 2025 itibarıyla 86 bin dolara geriledi. Blok eklemedeki hesaplama zorluğunun artması da sektörü zorlayan temel etkenler arasında sıralandı.

Tek bir BTC'nin üretim maliyetinin spot fiyatı geçmesiyle birlikte birçok şirket zorlu koşullarda ayakta kalmaya çalışıyor. Azalan blok ödülleri, yükselen enerji fiyatları ve kripto para piyasasındaki zayıf seyir sektörü zorlamaya devam ediyor.

Kripto Para, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 16:31:38. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.