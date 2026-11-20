Bitcoin (BTC), ABD borsalarındaki satışın büyüdüğü saatlerde 60 bin doların altına indi. Kripto para 59 bin 400 dolara kadar geriledi. Bu, temmuz başından bu yana görülen en düşük seviye.

Bitcoin böylece Ekim 2025'te 126 bin dolarla kırdığı rekorun yarısından fazlasını kaybetti. Son 24 saatteki kayıp yüzde 5'i aştı. Kripto piyasasının toplam değerinden aynı sürede 90 milyar dolardan fazla silindi.

TASFİYELER 1 MİLYAR DOLARI AŞTI

Kripto piyasasında son 24 saatte 1,09 milyar dolarlık kaldıraçlı pozisyon zorla kapatıldı. Tasfiyeler 219 binden fazla yatırımcıyı etkiledi. Yalnız son bir saatte 425 milyon dolarlık pozisyon tasfiye edildi.

Analistler günlerdir 60 bin doları satışın durup durmayacağını belirleyecek eşik olarak gösteriyordu. Teknik görünümde 57 bin 800 ile 60 bin dolar arasındaki bölge, haziran diplerini de içeren bir sonraki destek olarak öne çıkıyor.

Kripto piyasa yapıcısı Wintermute da 60 bin doların altına düşüş ihtimaline dikkat çekmişti. Şirket riskler arasında faiz artırımı beklentisini, zayıflayan talebi ve stablecoin arzındaki azalmayı sayıyor. Günlük göreceli güç endeksi (RSI) ise 20 civarına inerek aşırı satım bölgesine geçti.

ETHEREUM 1700 DOLARIN ALTINDA

Satış altcoinlerde daha da büyüdü. Ethereum (ETH) yaklaşık yüzde 7 değer kaybederek 1660 doların altına indi. Solana (SOL) 70 doların altına inerken XRP 0,91 dolara geriledi.

ABD'deki spot Ethereum ETF'lerinden dört işlem gününde 208,5 milyon dolar net çıkış oldu. Spot Bitcoin ETF'lerinden ise kasımda yaklaşık 3,47 milyar dolar çekildi. Bu fonlar ayın ilk 14 işlem gününün 12'sinde çıkış yaşadı.

Satış, Nasdaq'ın yüzde 2 düştüğü ve Anthropic hissesinin yüzde 11'den fazla değer kaybettiği saatlere denk geldi. Piyasalar ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizi yeniden artırmasını bekliyor. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 5,6 değer kaybeden Bitcoin 59 bin 500 dolardan işlem görüyor.