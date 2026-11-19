Bitcoin (BTC) için yüksek faiz baskısı kısa sürede bitecek gibi görünmüyor. Faiz vadelileri ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) önümüzdeki 12 ayda artırıma devam edeceğini gösteriyor.

Fiyatlamalara göre artırımlar 2027 sonunda bitecek, faizler ise en az 2031'e kadar yüksek kalacak. Piyasalar 2026'nın başında üç merkez bankasından da faiz indirimi bekliyordu.

JPMORGAN FED'DEN ÜÇ ARTIRIM DAHA BEKLİYOR

JPMorgan 2027 görünümünde Fed'in aralık, ocak ve mart toplantılarında faizi artırarak politika faizini yüzde 4,50-4,75 aralığına çıkarmasını bekliyor. Banka, Fed'in ancak 2028'de iki kez 25 baz puanlık indirime gidebileceğini öngörüyor.

JPMorgan'a göre ABD ekonomisi 2027'de yüzde 1,9 büyüyecek. Banka, yapay zeka yatırım döngüsünün olgunlaşmasıyla şirketlerin reel yatırım harcamalarındaki artışın yüzde 8'e yavaşlayacağını tahmin ediyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva da yapay zeka kaynaklı talebin küresel faizleri yukarı iteceği uyarısında bulundu. Fed'in ekim tutanakları da yapay zeka altyapısındaki büyümeyi göz ardı edilemeyecek bir enflasyon riski olarak gösteriyor.

ABD'DE 10 YILLIK FAİZ YÜZDE 5'İN ÜSTÜNDE

ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 203 bin ile 197 bin olan beklentinin üzerinde geldi. Veriden sonra 10 yıllık ABD tahvil faizi yüzde 5,085'e, 2 yıllık faiz ise yüzde 4,832'ye yükseldi.

Bitcoin, çarşamba gecesi 63 bin doların altına indikten sonra 63 bin 800 dolar civarına toparlandı ve haftayı yüzde 11 kayıpla geçiriyor. Opsiyon piyasasında satım opsiyonları işlem hacminin yüzde 70'ini oluşturuyor.

Bitcoin vadeli işlemlerindeki açık pozisyonlar yüzde 1,61 artışla 42,5 milyar dolara çıktı. Yayım sırasında Bitcoin 63 bin 500 dolardan işlem görüyor.