CZ\'den beklenmedik açıklamalar: Trump Affı ve Binance iddialarının arkasında neler var?

Günlük işlem hacmine göre dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'in eski CEO'su Changpeng Zhao, hakkında çıkan son haberlere sert bir dille cevap verdi. Zhao, Donald Trump ile herhangi bir iş anlaşması yapmadığını ve Trump'tan af talebinde bulunmadığını belirtti. Bu açıklama, Binance ve kripto dünyası üzerindeki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Changpeng Zhao, Trump ve Binance.US İddialarını Reddetti

Eski Binance CEO'su Changpeng "CZ" Zhao, ABD Başkanı Donald Trump'tan aktif olarak federal bir af istediğini öne süren Wall Street Journal'ın haberindeki iddiaları büyük ölçüde reddetti. Zhao, yaptığı açıklamada, Trump ailesi ile Binance.US arasında herhangi bir iş anlaşması görüşmesinin olmadığını vurguladı. Ayrıca Trump'tan, kendisine Binance'te yeniden operasyonel veya yönetimsel rol alma imkanı sağlayabilecek bir başkanlık affı talep ettiği iddiasını da kesin bir dille yalanladı.

"Hiçbir suçlu affa aldırmaz, özellikle de ABD tarihinde tek bir BSA [Banka Gizlilik Yasası] suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılan tek kişi olarak." diyen CZ, söz konusu haberin Başkan'a ve kripto para sektörüne karşı bir saldırı niteliği taşıdığını ve önceki yönetimden kalan 'kriptoya karşı savaş' yanlısı güçlerin hala faal olduğunu ileri sürdü.

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Binance, Amerikan makamlarıyla vardığı anlaşma neticesinde 4,3 milyar dolar ödemeyi ve Zhao'nun borsada etkili bir Kara Para Aklamayı Önleme programı uygulamadığı için Banka Gizlilik Yasasını ihlal ettiğini kabul etmeyi taahhüt etmişti. Bu gelişmenin ardından CEO'luk görevinden istifa eden CZ, dört ay hapis cezasına mahkûm edildi ve anlaşma çerçevesinde Binance'i işletmekten veya yönetmekten süresiz olarak menedildi.

ABD Adalet Bakanlığı'na göre, bir başkanlık affı Zhao'nun halihazırda yatmış olduğu hapis cezasını veya ağır suç isnadını ortadan kaldırmayacak. Bununla birlikte, mahkumiyet nedeniyle uygulanan yasal engellerin kaldırılmasını kolaylaşacak. Örneğin, CZ'nin kripto endüstrisindeki faaliyetlerine yönelik kısıtlamaları potansiyel olarak ortadan kalkabilecek.

Binance ile yapılan 2023 tarihli anlaşma, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) kripto borsasına karşı açtığı davayı çözüme kavuşturmadı. Ancak, eski SEC Başkanı Gary Gensler'in görevden ayrılması ve Komisyon Üyesi Mark Uyeda'nın geçici başkan olarak atanmasının ardından, düzenleyici kurum mahkemeden 60 günlük bir duraklama talep etti.

Trump'ın Ocak ayında başkanlık görevine başlamasından bu yana SEC, kampanyasına veya açılış fonuna katkıda bulunan büyük kripto şirketleri de dahil olmak üzere çeşitli soruşturma ve yaptırım faaliyetlerini durdurdu. Binance davasının askıya alınmasının yanı sıra, SEC'in Ripple Labs'e karşı sürdürdüğü hukuki süreci de sonlandırmayı düşünebileceği belirtiliyor.