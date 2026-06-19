Eski çalışan uyardı: Ethereum bir krize sürüklenebilir

Kuruluşta Mayıs 2021'den Nisan 2026'ya kadar çekirdek geliştirmeyi koordine eden VanEpps, uyarısını dün yaptığı bir X paylaşımında dile getirdi. VanEpps'e göre İstemci Teşvik Programı'nın (CIP) Nisan 2026'da sona ermesi ve kuruluşun süregelen hazine kesintileri, son on yılda Ethereum'un çekirdek geliştirme ekosisteminde inşa edilen kurumsal kapasiteyi zayıflatma riski taşıyor.

Dört yıl boyunca istemci ekiplerini staking temelli ödüllerle fonlayan CIP nisanda sona erdi ve VanEpps yerine yeni bir programın gelmediğini vurguladı. VanEpps, ekosistemin 10'dan fazla istemci ekibi, araştırma grubu ve koordinasyon ekibi genelinde güvenli işleyişi sürdürmek için yılda yaklaşık 30 milyon dolarlık fona ihtiyaç duyduğunu aktardı.

İstikrarlı fonlama olmadan ağın yıllar içinde kritik kurumsal bilgi biriktiren katkıcıları kaybedebileceği ve kuantum bilişim ile ölçeklenme gibi uzun vadeli sorunlarda geride kalabileceği uyarısında bulundu. Fonlama koşulları düzeldiğinde katkıcıların yeniden hazır olacağının varsayılamayacağını belirtti. VanEpps paylaşımında, "Süreklilikteki bu yetersiz yatırımın riskini hafife alıyoruz." ifadesini kullandı. Sonuçların 12 ila 18 ay içinde belirginleşeceğini, o aşamada hasarı geri almanın çok daha zor ve maliyetli olacağını sözlerine ekledi.

ETHEREUM FOUNDATION KALICI EMANETÇİ DEĞİL

VanEpps ayrıca kuruluşun uzun süredir benimsediği ve kendi etkisini zamanla azaltmayı amaçlayan "geri çekilme" yaklaşımını yeniden değerlendirdi. Bu yaklaşımın kuruluşun Ethereum'un tek güç merkezi olmadığı mesajını başarıyla verdiğini ancak hangi sorumlulukların başka yapılara devredileceğini tanımlamakta yetersiz kaldığını savundu.

Kuruluşun ağın kalıcı emanetçisi olmasının hiçbir zaman amaçlanmadığını belirten VanEpps, Ethereum'un kurucu ortağı Vitalik Buterin'in kuruluşun 2022'de lansman öncesi belgelerde tanımlanan işi tamamladığı ve "ebedi bir emanetçi olarak tasarlanmadığı" yönündeki sözlerine atıfta bulundu. Yazılım, ağ ve ETH varlığı dahil ortak kaynakların yönetimi için ölçeklenebilir, hesap verebilir ve tarafsız yeni fonlama modelleri kurulması gerektiğini söyledi.

ETHEREUM FOUNDATION'DA AYRILIK DALGASI

Tartışma, kuruluşun eş genel direktörü ve yönetim kurulu üyesi Hsiao-Wei Wang'in bir izin döneminin ardından ayrılığını duyurduğu gün gündeme geldi. 2017'de kuruluşa katılan ve Mart 2025'te eş genel direktör olan Wang, görevini derhal bırakacağını açıkladı.

Wang'in ayrılığı kuruluştaki bir dizi personel değişikliğinin ardından geldi. Mayısta araştırmacılar Carl Beek ve Julian Ma'nın ayrılmasıyla büyüyen listede eski eş genel direktör Tomasz Stanczak, Josh Stark ve protokol ekibi liderleri Barnabé Monnot ile Tim Beiko da yer alıyor. Alex Stokes ise izne ayrıldı.

Buterin mayısta kuruluşun "önceki yıllara göre daha küçük bir gemi" olacağını ve genişlik yerine kalıcılığı önceliklendireceğini söylemişti. Kuruluş odağını sansüre direnç, açık kaynak geliştirme, gizlilik ve güvenliğe daraltacak.