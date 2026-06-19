Eski çalışan uyardı: Ethereum bir krize sürüklenebilir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eski çalışan uyardı: Ethereum bir krize sürüklenebilir

Eski çalışan uyardı: Ethereum bir krize sürüklenebilir
19.06.2026 18:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ethereum Foundation'ın eski çalışanı Trent VanEpps, ağın çekirdek geliştirme ekosisteminin üç ila dokuz ay içinde yavaş ilerleyen bir finansman kriziyle karşılaşabileceğini söyledi. VanEpps krizin nedenini kuruluşun harcama kesintilerine ve nisanda sona eren istemci teşvik programına bağladı.

Kuruluşta Mayıs 2021'den Nisan 2026'ya kadar çekirdek geliştirmeyi koordine eden VanEpps, uyarısını dün yaptığı bir X paylaşımında dile getirdi. VanEpps'e göre İstemci Teşvik Programı'nın (CIP) Nisan 2026'da sona ermesi ve kuruluşun süregelen hazine kesintileri, son on yılda Ethereum'un çekirdek geliştirme ekosisteminde inşa edilen kurumsal kapasiteyi zayıflatma riski taşıyor.

Dört yıl boyunca istemci ekiplerini staking temelli ödüllerle fonlayan CIP nisanda sona erdi ve VanEpps yerine yeni bir programın gelmediğini vurguladı. VanEpps, ekosistemin 10'dan fazla istemci ekibi, araştırma grubu ve koordinasyon ekibi genelinde güvenli işleyişi sürdürmek için yılda yaklaşık 30 milyon dolarlık fona ihtiyaç duyduğunu aktardı.

İstikrarlı fonlama olmadan ağın yıllar içinde kritik kurumsal bilgi biriktiren katkıcıları kaybedebileceği ve kuantum bilişim ile ölçeklenme gibi uzun vadeli sorunlarda geride kalabileceği uyarısında bulundu. Fonlama koşulları düzeldiğinde katkıcıların yeniden hazır olacağının varsayılamayacağını belirtti. VanEpps paylaşımında, "Süreklilikteki bu yetersiz yatırımın riskini hafife alıyoruz." ifadesini kullandı. Sonuçların 12 ila 18 ay içinde belirginleşeceğini, o aşamada hasarı geri almanın çok daha zor ve maliyetli olacağını sözlerine ekledi.

ETHEREUM FOUNDATION KALICI EMANETÇİ DEĞİL

VanEpps ayrıca kuruluşun uzun süredir benimsediği ve kendi etkisini zamanla azaltmayı amaçlayan "geri çekilme" yaklaşımını yeniden değerlendirdi. Bu yaklaşımın kuruluşun Ethereum'un tek güç merkezi olmadığı mesajını başarıyla verdiğini ancak hangi sorumlulukların başka yapılara devredileceğini tanımlamakta yetersiz kaldığını savundu.

Kuruluşun ağın kalıcı emanetçisi olmasının hiçbir zaman amaçlanmadığını belirten VanEpps, Ethereum'un kurucu ortağı Vitalik Buterin'in kuruluşun 2022'de lansman öncesi belgelerde tanımlanan işi tamamladığı ve "ebedi bir emanetçi olarak tasarlanmadığı" yönündeki sözlerine atıfta bulundu. Yazılım, ağ ve ETH varlığı dahil ortak kaynakların yönetimi için ölçeklenebilir, hesap verebilir ve tarafsız yeni fonlama modelleri kurulması gerektiğini söyledi.

ETHEREUM FOUNDATION'DA AYRILIK DALGASI

Tartışma, kuruluşun eş genel direktörü ve yönetim kurulu üyesi Hsiao-Wei Wang'in bir izin döneminin ardından ayrılığını duyurduğu gün gündeme geldi. 2017'de kuruluşa katılan ve Mart 2025'te eş genel direktör olan Wang, görevini derhal bırakacağını açıkladı.

Wang'in ayrılığı kuruluştaki bir dizi personel değişikliğinin ardından geldi. Mayısta araştırmacılar Carl Beek ve Julian Ma'nın ayrılmasıyla büyüyen listede eski eş genel direktör Tomasz Stanczak, Josh Stark ve protokol ekibi liderleri Barnabé Monnot ile Tim Beiko da yer alıyor. Alex Stokes ise izne ayrıldı.

Buterin mayısta kuruluşun "önceki yıllara göre daha küçük bir gemi" olacağını ve genişlik yerine kalıcılığı önceliklendireceğini söylemişti. Kuruluş odağını sansüre direnç, açık kaynak geliştirme, gizlilik ve güvenliğe daraltacak.

Kripto Para, Ethereum, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Eski çalışan uyardı: Ethereum bir krize sürüklenebilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aydınlatma direğine bağlayıp, üzerine un ve sıvı yağ döktüler Aydınlatma direğine bağlayıp, üzerine un ve sıvı yağ döktüler
Sürpriz sonuç Çekya, Güney Afrika karşısında umduğunu bulamadı Sürpriz sonuç! Çekya, Güney Afrika karşısında umduğunu bulamadı
Filenin Sultanları yine set vermeden kazandı Filenin Sultanları yine set vermeden kazandı
İzmir’de pazarda izinsiz tezgah açmaya kalkan şahıs zabıtaya saldırdı İzmir'de pazarda izinsiz tezgah açmaya kalkan şahıs zabıtaya saldırdı
Cemil Tugay, CHP’den istifa etti Cemil Tugay, CHP'den istifa etti
Beşiktaş’tan Andre Onana’ya kanca Beşiktaş'tan Andre Onana'ya kanca

18:24
İmza atması beklenen ünlü isim açıklama geldi: Fenerbahçe ile anlaşmadık
İmza atması beklenen ünlü isim açıklama geldi: Fenerbahçe ile anlaşmadık
17:49
CHP’den istifa eden Cemil Tugay’la ilgili çarpıcı iddia: Özgür Özel parti kurarsa katılır
CHP'den istifa eden Cemil Tugay'la ilgili çarpıcı iddia: Özgür Özel parti kurarsa katılır
17:22
İki dev firmanın poşet çaylarından kimyasal boya çıktı
İki dev firmanın poşet çaylarından kimyasal boya çıktı
17:06
Fenerbahçe’de Vedat Muriqi ile 3 yıllık imza İşte ilk sözleri
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi ile 3 yıllık imza! İşte ilk sözleri
15:58
İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı
İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı
15:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu’na ilk salvo
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu'na ilk salvo
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 18:40:04. #7.12#
SON DAKİKA: Eski çalışan uyardı: Ethereum bir krize sürüklenebilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.