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Ethereum'un geleceği için yeni plan

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Ethereum\'un geleceği için yeni plan
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Ethereum'un kurucu ortağı Vitalik Buterin, ağın daha fazla işlemi daha düşük maliyetle yapabilmesi için öngördüğü dönüşümü anlattı. 2030'a uzanan vizyon, bilgisayarların iş yükünü paylaşmasını ve kullanıcı gizliliğinin güçlenmesini hedefliyor.

Buterin, 27 Eylül'de yayımladığı yazıda Ethereum'u blok zinciri, kriptografik doğrulama ve zincir dışında çalışan merkeziyetsiz sistemlerin birleştiği bir yapıya dönüştürmeyi önerdi. Bu modelde ağdaki her bilgisayarın aynı hesaplamaları baştan yapması yerine, yapılan işin doğruluğunu matematiksel kanıtlarla kontrol etmesi öngörülüyor.

Önerinin çıkış noktasında Ethereum'un kapasite sorunu bulunuyor. İşlemleri tam olarak doğrulayan bilgisayarlar bugün büyük ölçüde aynı işi tekrarlıyor. Bu nedenle ağa daha fazla bilgisayar katılması, işlem kapasitesini aynı oranda artırmıyor.

Yeni yaklaşımda bir bilgisayar işlemleri gerçekleştirip kurallara uyduğunu gösteren bir kanıt üretebilecek. Diğerleri ise bütün hesaplamayı tekrarlamadan bu kanıtı denetleyebilecek. Buterin'e göre gelişen kriptografi, iş yükünü farklı katılımcılara dağıtırken sonuçların güvenilir biçimde kontrol edilmesini mümkün kılıyor.

Böylece farklı görevler aynı anda yürütülebilecek. Blok zinciri, aynı paranın iki kez harcanmasını önlemek gibi işlem sırasının önemli olduğu konulara odaklanırken, hesaplamaların bir bölümü önceden ve zincir dışında tamamlanabilecek.

Uygulamaların nasıl tasarlandığı da maliyet açısından daha önemli hale gelecek. Buterin, işi paralel yürütülebilecek parçalara ayıran uygulamaların, bütün hesaplamayı tek ve karmaşık bir işlemde toplayanlara göre daha düşük maliyetle çalışabileceğini belirtiyor.

GİZLİLİK CÜZDAN KULLANIMINI DA KAPSAYACAK

Vizyonun bir diğer ayağı, para transferleriyle birlikte cüzdan kullanımının da daha gizli hale gelmesini hedefliyor. Bir cüzdanın bakiye sorgulamak için dışarıdaki bir sunucuya bağlanması, hangi adreslerin takip edildiğini sunucuyu işleten tarafa gösterebiliyor.

Buterin'in öngördüğü yapıda ödeme ayrıntılarının yanı sıra bu tür sorguların kaynağının gizlenmesi de önem kazanacak. Merkeziyetsiz ağlar, verinin ve taleplerin nereden geldiğini saklamak için kullanılabilecek.

2027 GÜNCELLEMESİ DÖNÜM NOKTASI OLABİLİR

Buterin, 2027 için planlanan Hegota yükseltmesini Ethereum'un mevcut teknolojilere dayanan son büyük güncellemelerinden biri olarak görüyor. Sonraki aşamalarda kriptografik kanıtların, yazılımın doğruluğunu matematiksel yöntemlerle denetleyen araçların ve kuantum bilgisayarlara dayanıklı güvenliğin daha merkezi bir rol üstlenmesini bekliyor.

Dönüşümün tamamlanması için önemli teknik sorunların çözülmesi gerekiyor. Kanıt üretiminin yeterince verimli ve güvenli hale getirilmesi, büyük miktardaki hesap ve uygulama verisinin farklı bilgisayarlar tarafından eş zamanlı işlenebilmesi bunların başında geliyor. Buterin, özellikle bu veriye erişimin düzenlenmesini planın en karmaşık bölümlerinden biri olarak değerlendiriyor.

Vitalik ButerinKripto ParaEthereumSon Dakika

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