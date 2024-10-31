FTX davasında yeni gelişme

Kripto Para

11 milyar dolarlık FTX skandalında kritik bir gelişme yaşandı. Eski patronu Sam Bankman-Fried'e karşı tanıklık eden Singh'in "diğer sanıklardan daha sınırlı" olan rolü, mahkemenin kararında etkili oldu. Singh'in iflas sürecindeki iş birliği, alacaklıların yüzde 98'inin alacaklarının yüzde 118'ini geri almasını sağlayan plana katkı sağladı.

FTX Davasında Önemli Tanık Serbest Kaldı

FTX'in mevcut CEO'su John Ray III, Singh'in soruşturma sürecinde önemli katkılar sunduğunu belirtti. Ray, mahkemeye sunduğu mektupta Singh'in Chapter 11 davaları öncesindeki üst düzey pozisyonu ve sistemler hakkındaki kapsamlı bilgisinin, alacaklılar için maksimum geri kazanım sağlayacağını vurguladı.

Singh, Ekim 2023'te Bankman-Fried'in davasında tanıklık yaptı. Bahamalar'daki çatı katı anılarını ve Alameda Research'ün 13 milyar dolarlık borcu hakkındaki detayları paylaştı. Singh'in "şoke oldum ve dehşete düştüm" sözleri, FTX'teki durumun ciddiyetini ortaya koydu.

Mahkeme kararı, kripto para dünyasında önemli bir emsal oluşturdu. FTX'in diğer yöneticilerinden Alameda'nın eski eş CEO'su Caroline Ellison iki yıl hapis cezası alırken, FTX Digital Markets'in eski eş CEO'su Ryan Salame yedi buçuk yıl hapis cezasına mahkum edildi.