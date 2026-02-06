IREN ve CleanSpark hisseleri gelir beklentilerini karşılayamadı

Bitcoin'in (BTC) son dönemin en ağır tek günlük düşüşlerinden birini yaşadığı bir ortamda, iki öne çıkan madencilik şirketi için kayıplar mesai sonrasında da derinleşti. IREN hisseleri gün içinde yüzde 11,5 düştükten sonra kapanış sonrasında yüzde 13 daha geriledi. CleanSpark ise normal seansta yaklaşık yüzde 20 değer kaybetmesinin ardından mesai sonrası işlemlerde yüzde 10 civarında ek düşüş yaşadı.

GELİR RAKAMLARI BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Piyasa değerine göre en büyük halka açık Bitcoin madencisi olan IREN, mali ikinci çeyrek gelirlerinin 184,7 milyon dolara gerilediğini açıkladı. FactSet verilerine göre piyasa beklentisi yaklaşık 224 milyon dolar düzeyindeydi. Şirketin net zararı 155,4 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bir önceki çeyrekte 384,6 milyon dolar kâr açıklayan IREN için bu tablo keskin bir dönüşe işaret ediyor.

IREN, çeyrek sonuçlarının Bitcoin madenciliğinden yapay zeka bulut hizmetlerine geçiş sürecini yansıttığını belirtti. Şirket, kapasitesini giderek daha yüksek değerli yapay zeka iş yüklerine yönlendirirken, bu alandaki gelirlerinin hız kazandığını aktardı. Ancak şirketin bilançosunda dönüştürülebilir tahvillerle ilişkili vadeli işlemler ve tavan opsiyonlarından 219 milyon doları aşan gerçekleşmemiş zarar oluştu. Bunun yanı sıra British Columbia'daki ASIC'ten GPU'ya geçiş sürecine bağlı 31,8 milyon dolarlık madencilik donanımı değer düşüklüğü kaydedildi.

IREN kurucu ortağı ve eş CEO'su Daniel Roberts, açıklamada "Bugüne kadarki en güçlü talep ortamını görüyoruz ve bu talebi kanıtlanmış bir uygulama kapasitesiyle karşılıyoruz. Yıllardır veri merkezi kapasitesini zamanında ve ölçekte teslim ettik. Bu teslimat sicili, güvenilirliğe performans kadar değer veren müşterilerimiz nezdinde yankı bulmaya devam ediyor." dedi.

CLEANSPARK DA BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

CleanSpark ise çeyreklik gelirlerini 181,2 milyon dolar olarak açıkladı. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,6'lık artışa karşılık gelse de piyasa beklentisinin yaklaşık 13 milyon dolar altında kaldı. Şirketin net zararı 378,7 milyon dolar oldu. Geçen yılın aynı çeyreğinde CleanSpark 246,8 milyon dolar net kâr açıklamıştı. Şirketin 31 Aralık 2025 itibarıyla işletme sermayesi 1,3 milyar dolar seviyesindeydi.

CleanSpark Başkanı ve CFO'su Gary Vecchiarelli, "CleanSpark artık tek bir iş koluna bağlı bir şirket değil. Tamamı kıt ve altyapı düzeyinde enerji kaynaklarıyla desteklenen, birden fazla bağımsız gelir akışına sahip bir altyapı platformu inşa ediyoruz. Bitcoin madenciliği nakit akışını üretirken, yapay zeka altyapısı varlıkları uzun vadede paraya dönüştürüyor ve dijital varlık yönetimi fonksiyonumuz döngüler boyunca sermaye ve likiditeyi optimize ediyor." dedi.