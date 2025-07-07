Jack Dorsey internet gerektirmeyen merkeziyetsiz mesajlaşma uygulamasını tanıttı - Son Dakika
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Kripto Para

Jack Dorsey internet gerektirmeyen merkeziyetsiz mesajlaşma uygulamasını tanıttı

Jack Dorsey internet gerektirmeyen merkeziyetsiz mesajlaşma uygulamasını tanıttı
07.07.2025 08:23
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Block CEO'su Jack Dorsey, internet bağlantısı gerektirmeyen Bitchat adlı merkeziyetsiz mesajlaşma uygulamasının beta sürümünü duyurdu. Bluetooth teknolojisini kullanan sistem, sansür ve ağ kesintilerine karşı tamamen dayanıklı şifreli iletişim sunuyor. Bitchat uygulaması merkezi sunucu gerektirmiyor, hesap kaydı istemiyor ve kullanıcı verilerini depolamıyor.

Twitter kurucusu ve Block CEO'su Jack Dorsey, teknoloji dünyasında çığır açan bir gelişme yaratabilecek bir proje üzerinde çalışıyor. Telefonların birbirini bulup otomatik olarak bağlandığı Bluetooth sistemini kullanan Bitchat, geleneksel internet altyapısına ihtiyaç duymadan cihazlar arası güvenli iletişim sağlıyor. Proje, konferanslar, protestolar ve doğal afet bölgeleri gibi internet erişiminin sınırlı olduğu durumlarda kritik öneme sahip olabilir.

Bitchat Afet Durumlarında Kritik Rol Oynayabilir

Dorsey, hafta sonu boyunca incelediği "Bluetooth mesh ağları, röleler, depolama ve iletme modelleri, mesaj şifreleme modelleri ve birkaç başka şey" hakkındaki bilgileri X platformunda paylaştı. "Bluetooth mesh chat" sisteminin "IRC ruhu olduğunu" belirten Dorsey, 1990'ların sonlarındaki web tabanlı mesajlaşma sistemlerinin ilk günlerini hatırlattı.

Yayınladığı araştırma raporu, Bitchat'in Bluetooth Low Energy mesh ağları üzerinden çalışan merkeziyetsiz bir mesajlaşma uygulaması olduğunu açıklıyor. Sistem, internet altyapısına güvenmeden geçici ve şifreli iletişim sağlarken ağ kesintilerine ve sansüre karşı dayanıklı hale getiriyor.

Uygulamanın en dikkat çekici özelliği tamamen merkeziyetsiz yapısı. Sistem merkezi sunucular, hesaplar, kayıt için e-posta adresleri, telefon numaraları veya altyapı bağımlılıkları olmadan çalışıyor. Mesajlar varsayılan olarak yalnızca cihaz belleğinde bulunuyor ve merkezi bir veri tabanında depolanmıyor.

Her cihaz hem istemci hem de çevre birimi olarak hareket ederek mesajların uzak kullanıcılara ulaşmak için cihazlar arasında atlamasını sağlayan kendini organize eden bir mesh oluşturuyor. Sistem 30 metrelik Bluetooth menzili kullanırken köprü düğümleri ayrı kümeleri bağlıyor.

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Son Dakika Kripto Para Jack Dorsey internet gerektirmeyen merkeziyetsiz mesajlaşma uygulamasını tanıttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Jack Dorsey internet gerektirmeyen merkeziyetsiz mesajlaşma uygulamasını tanıttı - Son Dakika
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