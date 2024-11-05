Kripto ve finans devlerinden yeni stablecoin projesi - Son Dakika
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Kripto Para

Kripto ve finans devlerinden yeni stablecoin projesi

Kripto ve finans devlerinden yeni stablecoin projesi

Küresel finans devleri Robinhood, Galaxy Digital, Kraken ve Paxos, Ethereum altyapısında yeni bir stablecoin ağı olan USDG'yi tanıttı. Bu girişim, kripto ve geleneksel finans sektörlerini daha da yakınlaştırmayı ve stablecoin kullanımını global ölçekte teşvik etmeyi amaçlıyor. USDG, Singapur'un finansal düzenlemeleriyle uyumlu olarak tasarlandı ve sektörde yeni kullanım alanları yaratmayı hedefliyor.

05.11.2024 09:59
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Finans ve kripto para dünyasının öncü firmaları, stablecoin kullanımını genişletmeyi hedefleyen yeni bir platform olan Global Dollar Network'ü devreye soktu. Robinhood, Galaxy Digital, Kraken ve Paxos'un liderliğindeki bu yeni girişim, düzenlenmiş bir ortamda USDG stablecoininin piyasaya sürülmesiyle kripto para piyasalarına yeni bir soluk getiriyor. İş birliği ve teknoloji, stablecoinin küresel kabulünü ve finansal hizmetlerdeki yenilikleri hızlandırma potansiyelini ortaya koyuyor.

Kripto ve Finans Devleri Stablecoin Projesi için Güçlerini Birleştirdi

Finans ve kripto para ekosisteminin önde gelen kuruluşları, önemli bir ortaklığa imza attı. Robinhood, Galaxy Digital, Kraken ve Paxos'un öncülüğünde kurulan Global Dollar Network, düzenlemelere uyumlu stablecoin kullanımını yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Blockchain teknolojisi sağlayıcısı Paxos'un 5 gün içinde yaptığı açıklamaya göre yeni platform küresel çapta stablecoin adaptasyonunu artırmaya odaklanacak. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Kraken'in eş CEO'su Arjun Sethi, düzenlenmiş stablecoin pazarındaki rekabet yetersizliğine işaret ederek, USDG'nin sektöre yeni katılımcılar kazandıracağını vurguladı.

Başlangıçta yalnızca Ethereum Blockchain ağında hizmet verecek olan USDG stablecoini, yasal düzenlemelerin gelişimine paralel olarak farklı Blockchain ağlarında da kullanıma açılacak. Singapur merkezli Paxos, USDG'yi Singapur Para Otoritesi'nin Ağustos 2023'te devreye aldığı yeni stablecoin düzenlemelerine uygun şekilde piyasaya süreceğini duyurdu.

Davetiye sistemiyle işleyecek olan Global Dollar Network, saklama hizmeti sağlayıcıları, kripto para borsaları ve fintech şirketlerinden oluşacak. USDG'nin ABD doları rezervleri, Singapur'un saygın finans kuruluşu DBS Bank tarafından yönetilecek. Stablecoin, ABD doları mevduatları, kısa vadeli devlet tahvilleri ve diğer nakit eşdeğerleriyle birebir oranında desteklenecek.

Paxos ürün müdürü Ronak Daya, DBS ile gerçekleştirilen iş birliğinin stablecoinin kurumsal düzeyde kabulünü hızlandıracağını belirtti. Şirket halihazırda PayPal USD, Pax Dollar ve Pax Gold gibi dijital varlık hizmetleri de sunuyor.

DefiLlama verilerine göre USDG, Ethereum Blockchain ağındaki stablecoin pazarında halen Tether ve Circle'ın USD Coin'inin hakimiyetinde olan pazarda yeni bir rekabet unsuru olacak.

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