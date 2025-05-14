Kurumsal yatırımcılar Ethereum yatırımını artırıyor

Kripto para piyasalarında kurumsal yatırımcıların ilgisi katlanarak devam ediyor. Abraxas Capital Management'ın büyük çaplı Ethereum alımları, Bitcoin'in gölgesinde kalan lider altcoinin yeniden değerlendirildiğini gösteriyor. Varlık yöneticisi, DeFi protokolü Aave'den 240 milyon USDT borç alarak finansman sağladı.

Ethereum'a Yönelik Kurumsal İlgi Artıyor

Abraxas Capital'ın stratejik hamlesi piyasada büyük ses getirdi. Firma, borçlanarak elde ettiği likiditeyi Binance üzerinden ETH alımlarında kullandı.

Lookonchain'in paylaştığı bilgilere göre, firmanın toplam alımları 211.030 ETH seviyesine ulaştı. Bu büyüklükteki alımlar, Ethereum fiyatının günlük yüzde 6 artış kaydetmesinde etkili oldu.

Analistler, Pectra yükseltmesinin yatırımcı güvenini yeniden canlandırdığını belirtiyor. LVRG Research direktörü Nick Ruck, küresel ekonomik endişelerin kripto varlıkları cazip hale getirdiğini vurguladı.

Presto Research'ten Min Jung ise ETH/BTC paritesinin yılbaşından bu yana yüzde 40 düşmesinin alım fırsatı yarattığını dile getirdi. Büyük yatırımcıların Ethereum'a olan ilgisinin artması, kripto ekosisteminde yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor.