Nasdaq şirketi ETHZilla adıyla Ethereum stratejisi benimsiyor

Ethereum hazine stratejileri kripto dünyasında yeni bir trend haline gelirken, beklenmedik bir sektörden güçlü bir oyuncu sahneye çıkıyor. Biyoteknoloji alanından yazılım destekli oyunlara geçiş yapan 180 Life Sciences, şimdi tamamen farklı bir alana yönelerek kripto dünyasına adım atıyor. Standard Chartered verilerine göre ETH hazine firmalarının dolaşımdaki ETH'nin yüzde 10'una kadar ulaşabileceği bir dönemde, şirketin bu hamlesi sektördeki büyüme potansiyelini gözler önüne seriyor.

Geleneksel Şirketler Ethereum Hazine Modeline Yöneliyor

180 Life Sciences'ın dönüşüm planı, Electric Capital'in harici varlık yöneticisi olarak görev yapmasını ve zincir üstü getiri stratejisinin uygulanmasına liderlik etmesini içeriyor. Bu yaklaşım, staking, borç verme, likidite sağlama ve özel anlaşmaları birleştirerek geleneksel ETH stakingini geride bırakmayı hedefliyor.

Kapanışta 180 Life Sciences yönetim kurulu başkanı olmaya aday olan McAndrew Rudisill, "Kapanıştaki stratejimiz, yatırımcıların stablecoin ve tokenize varlık piyasalarının kalbindeki güçlü getiri potansiyeli olan ekosisteme maruz kalma imkanına erişmelerine olanak sağlamayı hedefliyor." açıklamasında bulundu.

Şu anda yaklaşık 17 milyon dolarlık piyasa değerine sahip olan şirket, ekosistem yapıcılarıyla yakın çalışarak ve ETH rezervini sadece getiri elde etmek için değil, aynı zamanda daha geniş Ethereum ağını desteklemek için kullanarak kendini diğer Ethereum hazine şirketlerinden farklılaştırmayı hedefliyor.

PIPE işleminin rutin kapanış koşullarına bağlı olarak 1 Ağustos civarında tamamlanması bekleniyor. Net gelirler öncelikle ETH satın almak için kullanılacak, ayrıca genel kurumsal amaçlar ve işlemle ilgili giderler için de kullanılacak. Şirket ayrıca takip eden bir arzda 150 milyon dolara kadar borçlanma senedi ihraç etme onayına sahip.