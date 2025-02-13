Ödeme devi dijital dönüşümde rekor kırdı - Son Dakika
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Kripto Para

Ödeme devi dijital dönüşümde rekor kırdı

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Mastercard, 2024'te işlemlerinin yüzde 30'unu tokenleştirdi ve net gelirini 28,2 milyar dolara çıkardı. Stabilcoin işlem hacmi 27,6 trilyon dolara ulaşarak ödeme devlerini geride bıraktı. Şirket, kripto para birimlerinin finans sektöründeki artan etkisini kabul ederek dijital dönüşüm stratejisini hızlandırdı.

13.02.2025 13:59
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2024 yılında, Mastercard işlemlerinin büyük bir kısmını tokenize ederek dijital varlıklar alanında önemli bir adım attı. Şirket, kripto para birimlerinin finansal sistemlerdeki yıkıcı potansiyelini kabul ederken, stablecoinlerle de rekabeti artırıyor. Bu stratejik hamleler, ödeme teknolojilerinde devrim yaratma potansiyeline sahip.

Kripto Devriminde Mastercard Başı Çekiyor

Ödeme sistemleri devi Mastercard, 2024 yılında gerçekleştirdiği işlemlerin yüzde 30'unun tokenleştirildiğini duyurdu. Şirket, kripto para birimleri ve özellikle stablecoinlerin finans sektöründeki artan etkisini kabul ederken, bu alandaki çalışmalarını hızlandırdığını açıkladı.

SEC'e sunduğu başvuruda, ödeme sistemlerinin modernizasyonu kapsamında Blockchain teknolojilerine yönelik yatırımlarını artırdığını belirten Mastercard, dijital varlıkların kullanımını yaygınlaştırmak için önemli adımlar attığını vurguladı. Şirket yönetimi, risk yönetimi konusunda hassas bir tutum sergilediğini ve dijital varlık alanındaki iş ortaklarını düzenli olarak denetlediğini bildirdi.

Mastercard'ın kripto para şirketleriyle kurduğu iş birlikleri, müşterilerin şirket kartlarıyla kripto para alım satımı yapabilmesini ve bu varlıkları günlük ödemelerde kullanabilmesini sağladı. Bu stratejik hamlelerin katkısıyla şirket, 2024 mali yılını yıllık bazda yüzde 12 artışla 28,2 milyar dolarlık net gelirle tamamladı.

Şirket yetkilileri, stablecoinlerin ödeme sektöründe güçlü bir rakip olarak öne çıktığını kabul ederken, bu dijital varlıkların geleneksel finans hizmetlerini dönüştürme potansiyeline dikkat çekti. Mastercard, mevcut ürün ve hizmetlerinin bu gelişmelerden etkilenebileceğini açıkça ifade etti.

Bu gelişmeler yaşanırken, ABD'de yasa koyucular stablecoinlere yönelik düzenleyici çerçeveyi oluşturmaya çalışıyor. Temsilciler French Hill ve Bryan Steil'in öncülüğünde hazırlanan yasa tasarısı, bu dijital varlıkların kullanım kolaylığı ve işlem verimliliği nedeniyle artacak popülaritesini göz önünde bulunduruyor.

Kripto para borsası CEX.io'nun verilerine göre, 2024'te stablecoin işlem hacmi 27,6 trilyon dolara ulaşarak Visa ve Mastercard'ın toplam işlem hacimlerini aştı. Bu artışta, piyasa etkinliğini artıran bot işlemlerinin rolü öne çıktı. CEX.io'nun baş analisti Illia Otychenko, bot kullanımının piyasa likiditesini artırarak işlem verimliliğine olumlu katkı sağladığını değerlendirdi.

Ödeme devi dijital dönüşümde rekor kırdı

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • İsa Öz:
    Bizde troya geçmeye çalışalım adamlar trilyon dolar kazanıyor 1 1 Yanıtla
  • bülent C.:
    Mastercard sahipleri siyonistlere para kazandırmaya devam ediyor. Onlarda senden benden aldığı komisyonlarla kripto para alarak daha çok kazanıyor. Buda daha çok silah ve medya güçü demek. Gerçi ben geçtim troy kartlara geçmeyenler düşünsün. 1 0 Yanıtla
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