Pakistan sekiz yıllık kripto bankacılık yasağını kaldırdı
16.04.2026 10:27
Pakistan Merkez Bankası, lisanslı sanal varlık hizmeti sağlayıcılarının (VASP) banka hesabı açmasını sekiz yıl sonra yasal zemine kavuşturdu. Yeni bir genelgeyle yayımlanan düzenleme, 2018'deki kısıtlamanın yerini alıyor.

Düzenleme, bankacılık sektörünün Pakistan Sanal Varlıklar Düzenleyici Kurumu (PVARA) tarafından lisanslanan VASP'lara ve müşterilerine hesap açmasına izin veriyor. PVARA, ülkedeki sanal varlık faaliyetlerinin lisanslanması, düzenlenmesi ve denetiminden sorumlu yasal kurum.

Bu adım, Pakistan'ın Mart 2026'da yürürlüğe giren Sanal Varlıklar Kanunu'nun uygulamaya geçişinin somut bir parçası oldu. Ülke, sektöre ilişkin düzenleyici sinyallerini geçen Aralık'tan bu yana güçlendiriyor. Aralık 2025'te Binance ve HTX gibi büyük borsalarla lisanslı platformları çekmeye yönelik görüşmeler yapıldı. Paralel süreçte World Liberty Financial bağlantılı kuruluşlarla sınır ötesi ödemelerde stablecoin kullanımı da gündeme geldi.

BANKALAR KENDİ FONLARIYLA KRİPTO TUTAMAYACAK

Yeni çerçeve, bankaların rolünü yalnızca hizmet sunmakla sınırlı tutuyor. Bankalar kendi fonlarını ya da müşteri mevduatlarını kripto yatırımı, alım satımı veya varlık tutmak amacıyla kullanamayacak. Kur mevzuatı başta olmak üzere tüm merkez bankası kurallarına uyum yükümlülüğü değişmeksizin devam ediyor.

Bankalar, lisanslı VASP'ların yetkili işlemleri için Pakistan rupisi cinsinden ayrı işlem hesapları (Müşteri Para Hesabı — CMA) açmakla yükümlü. Bu hesaplar diğer VASP hesaplarından kesin biçimde ayrıştırılacak. VASP fonlarının müşteri varlıklarıyla karıştırılması yasak.

Mevcut müşteri durum tespitinin ötesinde, bankaların her VASP için kapsamlı değerlendirme yapması gerekiyor. Müşteri risk profili modelleri VASP risklerini kapsayacak şekilde güncellenmeli. Şüpheli işlemler Pakistan Mali İstihbarat Birimi'ne raporlanacak.

