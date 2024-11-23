Robinhood yöneticisi SEC başkanlık teklifini geri çevirdi

Kripto Para

SEC başkanlığı için potansiyel adaylar arasında yer alan Gallagher'ın kararı, kripto para düzenlemelerinin geleceğini şekillendirecek kurumun yeni başkanının kim olacağı sorusunu yeniden gündeme getirdi. Gary Gensler'in 20 Ocak'ta görevi bırakmasıyla boşalacak koltuğa kimin geçeceği belirsizliğini koruyor.

Gensler Sonrası SEC Koltuğu Belirsizliğini Koruyor

Robinhood'un baş hukuk, uyum ve kurumsal işler yöneticisi Gallagher, SEC başkanlığı pozisyonunu değerlendirmeyeceğini açıkladı. Açıklamasında böylesine önemli bir pozisyon için adının geçmesinin onur verici olduğunu belirten Gallagher, bu görevi kabul etmeyeceğini net bir şekilde ortaya koydu.

Gallagher'ın kararı sonrasında SEC başkanlığı için düşünülen isimler arasında Willkie Farr & Gallagher ortağı Robert Stebbins, eski SEC Komiseri Paul Atkins ve BakerHostetler hukuk firması ortağı Teresa Goody Guillén bulunuyor.

Mevcut SEC Başkanı Gary Gensler döneminde kurum, Coinbase, OpenSea ve Kraken gibi sektörün önde gelen platformlarına karşı sert bir tutum gösterdi. Gensler yönetimi, çoğu kripto para birimini menkul kıymet olarak değerlendirerek şirketleri SEC'ye kayıt olmaya yönlendirdi.

Trump yönetiminin göreve başlayacağı 20 Ocak tarihi yaklaşırken, gelecek SEC başkanının kripto para düzenlemelerinin geleceğini nasıl şekillendireceği sektörde merakla bekleniyor.