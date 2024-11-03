SafePal Visa ortaklığıyla kripto cüzdanını duyurdu: Telegram üzerinden kripto ve bankacılık dönemi başladı - Son Dakika
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Kripto Para

SafePal Visa ortaklığıyla kripto cüzdanını duyurdu: Telegram üzerinden kripto ve bankacılık dönemi başladı

SafePal Visa ortaklığıyla kripto cüzdanını duyurdu: Telegram üzerinden kripto ve bankacılık dönemi başladı

SafePal, Telegram üzerinde kullanıcılarına özel İsviçre banka hesapları ve dijital Visa kart desteği sunan yeni bir mini cüzdan uygulaması başlattı. Bu yenilik, 950 milyon kullanıcıya yönelik olup, kripto ve fiat paralarla işlem yapma imkanı tanıyor. SafePal'ın bu adımı, kripto dünyasına kolay erişim sağlayarak dijital finans alanında önemli bir dönüşüm yaratmayı hedefliyor.

03.11.2024 17:15
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SafePal, Telegram kullanıcılarına yönelik yeni bir kripto cüzdan uygulaması başlatarak dijital bankacılık ve Visa kart desteği sunuyor. İsviçre'nin kripto dostu banka hesaplarıyla uyumlu olan bu cüzdan, kullanıcıların finansal işlemlerini kolaylaştırırken aynı zamanda kripto para dünyasına adım atmalarını sağlıyor. SafePal, bu yenilikçi adımıyla kripto ekosistemine entegrasyonu ve kullanıcı deneyimini bir üst seviyeye taşıyor.

Telegram ve SafePal Arasında Yenilikçi İş Birliği

İsviçre merkezli kripto dünyasının önde gelen şirketlerinden SafePal, Telegram kullanıcılarına yönelik yeni Mini Cüzdan Uygulaması'nı kullanıma sundu. The Open Network (TON) ekosistemi kapsamında düzenlenen etkinlikte tanıtılan uygulama, 950 milyon Telegram kullanıcısına kripto dünyasının kapılarını aralıyor.

Kısa bir süre önce gerçekleştirilen resmi tanıtımda, kullanıcılara İsviçre bankacılık sistemiyle entegre çalışan hesaplar sunulacağı açıklandı. İsviçre Finansal Piyasa Denetleme Kurumu onaylı bu hesaplar, Telegram platformunda bir ilki gerçekleştirerek dijital Visa kartı hizmetini de beraberinde getiriyor.

SafePal'ın kurucusu ve CEO'su Veronica Wong, yaptığı değerlendirmede Web3 teknolojisinin yaygınlaşmasında önemli bir adım attıklarını vurguladı. Wong, platformun sunduğu yenilikçi özelliklerin yanı sıra, kripto dostu bankacılık hizmetlerine erişim konusunda yaşanan sorunlara da çözüm getirdiklerini belirtti.

Kullanıcılar, KYC süreçlerini tamamladıktan sonra, İsviçreli fintech şirketi Fiat24 iş birliğiyle sunulan banka hesaplarına erişebilecek. Herhangi bir hesap veya yönetim ücreti talep edilmeyecek olan sistem, dijital Visa kartı ile entegre çalışacak.

SafePal'ın yeni nesil cüzdanı, kripto ve fiat para birimlerini tek bir platformda buluşturuyor. Şirket, 100'ü aşkın Blockchain ağını destekleyen takas özelliğini devreye almaya hazırlanıyor. Büyüme planları çerçevesinde 2024'ün son çeyreğinde Avrupa ve Asya-Pasifik bölgelerinde dijital Mastercard hizmetini başlatmayı hedefliyor.

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Son Dakika Kripto Para SafePal Visa ortaklığıyla kripto cüzdanını duyurdu: Telegram üzerinden kripto ve bankacılık dönemi başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: SafePal Visa ortaklığıyla kripto cüzdanını duyurdu: Telegram üzerinden kripto ve bankacılık dönemi başladı - Son Dakika
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