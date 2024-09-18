Samsung destekli kripto şirketi büyümeye devam ediyor - Son Dakika
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Kripto Para

Samsung destekli kripto şirketi büyümeye devam ediyor

Samsung destekli kripto şirketi büyümeye devam ediyor

Dev şirketlerin kriptoya olan ilgisi artıyor. Güney Kore merkezli dev şirket Samsung tarafından desteklenen Mesh, CoinMENA ile MENA bölgesinde kripto işlemlerini basitleştirmek için ortaklık kurdu. Bu iş birliği, güvenli ve hızlı kripto transferleri sunuyor.

18.09.2024 16:55
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Mesh, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da kripto para erişimini kolaylaştırmak için CoinMENA ile güçlerini birleştirdi. Bu stratejik iş birliği, kullanıcıların çeşitli platformlarda sorunsuz ve güvenli kripto işlemleri yapabilmelerini sağlayacak. Ortaklık, bölgedeki dijital varlık yönetimi ve yatırımlarını yeni bir boyuta taşıyor.

Mesh-CoinMENA İş Birliği Kripto Dünyasında Yeni Bir Sayfa Açıyor

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung tarafından desteklenen Mesh, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesindeki etkinliğini artırmak amacıyla önemli bir adım attı. Şirket, Bahreyn kökenli kripto aracı kurumu CoinMENA ile güçlerini birleştirdi. Gün içinde açıklanan bu stratejik ortaklık, CoinMENA müşterilerinin farklı platformlar arasında kripto işlemlerini daha kolay gerçekleştirmesini hedefliyor.

Mesh'in sunduğu API tabanlı çözümler sayesinde, CoinMENA kullanıcıları artık karmaşık kripto adreslerini, QR kodlarını veya seed (tohum) ifadelerini kullanmak zorunda kalmayacak. Bu yenilikçi sistem, kullanıcıların diğer platformlardaki hesaplarına doğrudan erişim sağlamasına olanak tanıyacak.

Dubai'nin Sanal Varlık Düzenleme Kurumu'nun denetiminde faaliyet gösteren CoinMENA, hâlihazırda yedi Orta Doğu ülkesinde hizmet veriyor. Şirketin kurucu ortakları Talal Tabbaa ve Dina Sam'an, bu iş birliğinin müşteri odaklı yaklaşımlarını güçlendirdiğini ve MENA bölgesindeki yatırımcılara kripto piyasalarına daha kolay erişim imkânı sunduğunu vurguladı.

Öte yandan, 2020 yılında Bam Azizi ve Adam Israel tarafından kurulan Mesh, geçtiğimiz Eylül ayında dikkat çekici bir yatırım hamlesi gerçekleştirdi. Şirket, Money Forward liderliğindeki yatırım turunda 22 milyon dolar toplamayı başardı. Galaxy ve Samsung Next gibi önemli yatırımcıların da destek verdiği bu turla Mesh, ödeme sistemlerini ve para yatırma işlemlerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Kripto Para, Samsung, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Samsung destekli kripto şirketi büyümeye devam ediyor - Son Dakika

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