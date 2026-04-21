SEC'in kripto dostu dönüşümü sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

SEC'in kripto dostu dönüşümü sürüyor

SEC\'in kripto dostu dönüşümü sürüyor
21.04.2026 15:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Paul Atkins, göreve gelişinin ilk yılını kripto para düzenlemelerini "ilerletme, netleştirme ve dönüştürme" misyonuyla yürüttüğünü açıkladı. Atkins, aynı röportajda tahmin piyasalarındaki olası içeriden bilgi kullanımına sert bir tepki gösterdi.

Başkan Atkins, verdiği röportajda SEC'in "uygulama yoluyla düzenleme" yaklaşımından uzaklaştığını vurguladı. "Yeni ve yenilikçi teknoloji türlerini engellemek yerine onları kucaklıyoruz" diyen Atkins, bu politika değişikliğinin sektörü kıyı ötesi yapılanmalardan ABD'ye geri çekeceğini savundu.

Göreve geldiğinden bu yana hayata geçirilen "Project Crypto" kapsamında dijital varlıklara yönelik SEC kuralları güncelleniyor, bir sınıflandırma çerçevesi yayımlandı ve inovasyon muafiyetinin de devreye alınması planlanıyor. Atkins tüm bu adımları "ilerlet, netleştir ve dönüştür" başlığıyla özetledi.

Bu yeni çizgi, SEC'in eski başkanı Gary Gensler döneminin ağır yaptırım odaklı tutumundan belirgin biçimde ayrışıyor. Gensler liderliğinde SEC, kripto para sektörüne yönelik çok sayıda dava açmış ve kripto paraların büyük çoğunluğunu menkul kıymet sayan bir yaklaşım benimsemişti. Atkins'in göreve gelmesinin ardından bu davaların büyük bölümü düşürüldü.

TAHMİN PİYASALARINDA İÇERİDEN BİLGİ ALARMI

Gündem kripto paranın ötesine geçiyor. Seçimlerden ekonomik verilere, spor sonuçlarına kadar geniş bir yelpazede bahis imkânı sunan tahmin piyasaları düzenleyicilerin gündemine girdi. Polymarket ve Kalshi, 2024 seçim sezonuyla birlikte hızla ivme kazandı. Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) Başkanı Michael Selig, bu platformlar üzerindeki yetki alanını sahiplenirken bazı eyaletler söz konusu sitelerin yerel kumar yasalarını ihlal ettiğini ileri sürüyor.

Röportajda ABD Başkanı Donald Trump'ın piyasaları hareketlendiren açıklamalarından önce gerçekleştirilen işlemler de gündeme geldi. Konuya duyarlı yasama üyeleri, tahmin piyasalarının manipülasyona açık olduğunu öne sürerek savaşa bağlı olay sözleşmelerini yasaklayan ve seçilmiş yetkililerin hükümet politikası ya da siyasi sonuçlara ilişkin bahis yapmasını kısıtlayan yasa tasarıları hazırladı.

Atkins bu konulardaki tutumunu açık biçimde ortaya koydu. "Bu tür şeyler rahatsız edici." dedi. "Herhangi bir soruşturma hakkında konuşamam ancak o alanı inceliyoruz." ifadesini kullanan Atkins, tahmin piyasası işlemlerinin izlenebilir bir yapıya sahip olduğunu da vurguladı. Adalet Bakanlığı, CFTC ve SEC'in bu konuya odaklandığını aktardı.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para SEC'in kripto dostu dönüşümü sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 16:31:20. #7.13#
SON DAKİKA: SEC'in kripto dostu dönüşümü sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.