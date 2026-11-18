Solana Foundation, 2014'te Malezya'da kurulan kripto para fiyat ve veri platformunun çoğunluk hissesini aldığını açıkladı. Anlaşma 17 Kasım'da Londra'daki Breakpoint 2026 konferansında duyuruldu.

Solana Foundation'ın ürün direktörü Vibhu Norby, X'teki paylaşımında platformda artık çoğunluk payına sahip olduklarını söyledi. Taraflar anlaşmanın bedelini ve el değiştiren payın oranını açıklamadı.

18 MİLYON KAYITLI KULLANICI

Solana Foundation'ın verilerine göre platformun yaklaşık 18 milyon kayıtlı kullanıcısı bulunuyor ve platform ayda 50 milyondan fazla ziyaret alıyor. Yaklaşık 180 bin uygulama ve şirket de platformun veri hizmetini kullanıyor.

Platformun CEO'su, Solana ailesine katılmaktan "çok heyecanlı" olduğunu söyledi. Şirket, veri yöntemlerini açık tutmaya ve tüm kripto para ekosistemine hizmet vermeye devam edeceğini belirtti.

SİTEDE SOLANA TABANLI ALIM SATIM

Solana Foundation, kullanıcıların platformun web sitesi, mobil uygulaması ve merkeziyetsiz borsa takip aracı üzerinden doğrudan işlem yapabileceğini açıkladı. Taraflar ayrıca Solana üzerinde merkeziyetsiz finans (DeFi) ürünleri geliştirecek.

Platform, tokenize hisse senetleri, gerçek dünya varlıkları ve türev ürünlerdeki veri kapsamını da genişletecek. Platformun ocak ayında satış seçeneklerini değerlendirmek için bir yatırım bankasıyla anlaştığı, olası değerlemenin 500 milyon dolar civarında konuşulduğu bildirilmişti.