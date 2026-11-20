Anza'nın CEO'su Brennan Watt, Solana'nın (SOL) 2027 yol haritasını Solana tarafından 19 Kasım'da paylaşılan videoda anlattı. Plana göre ağın hesaplama kapasitesi iki katına çıkacak ve token hesaplarının kullandığı hesaplama birimi yüzde 80 azalacak.

Watt, planları performans, piyasa yapısı, dayanıklılık ve zincir üstü hesaplama başlıklarında topladı. Yol haritası, ağın bu yıl tamamladığı Alpenglow geçişinin devamı niteliği taşıyor.

BLOK SÜRESİ 200 MİLİSANİYEYE İNDİ

Solana bu yıl blok sürelerini 400 milisaniyeden 200 milisaniyeye indirirken kapasitesini de ikiye katladı. Ağın hesaplama gücü saniyede yaklaşık 250 milyon birime ulaştı.

Alpenglow yükseltmesi 21 Ekim'de ana ağda devreye girdi. Yükseltme, işlemlerin kesinleşme süresini yaklaşık 12,8 saniyeden 150 milisaniyeye düşürdü. Solana ayrıca kuruluşundan beri taşıdığı "beta" etiketini bırakarak 1.0 sürümüne geçti.

TOKEN HESAPLARINDA YÜZDE 80 TASARRUF

Ekip gelecek yıl ağın depolama altyapısını yenilemeyi ve token hesaplarını yöneten programı yeniden yazmayı planlıyor. Watt'a göre depolama değişiklikleri, doğrulayıcıların mevcut uygulamaları bozmadan daha fazla veri ve işlem taşımasını sağlayacak.

Blokların ağa dağıtımında kullanılan Turbine protokolünün yerini gecikmeyi azaltmak için tasarlanan Rotor alacak. Constellation adlı yükseltme ise işlem sıralaması için şeffaf kurallar ve ikinci bir blok önerici getirecek. Watt, ikinci önericinin doğrulayıcılar arasındaki rekabeti artıracağını söylüyor.

Watt, "Zincir üstünde ağır hesaplamayı uygulanabilir hale getiriyoruz ve tamamen zincir üstünde opsiyon fiyatlaması ile gelişmiş teminat modellerine kapı açıyoruz." dedi. Tek bir işlemde kullanılabilecek hesap sayısı da 64'ten 96'ya çıkacak.

Watt, Solana'da veri depolama maliyetinin bu yıl yüzde 27 düştüğünü ve önümüzdeki iki haftada 7 kat daha azalacağını söyledi. Ağdaki tokenize gerçek dünya varlıklarının değeri ise bir yılda yaklaşık 700 milyon dolardan 4 milyar doların üzerine çıktı.