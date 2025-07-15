Standard Chartered Bitcoin ve Ethereum ticaretini resmen başlattı

Standard Chartered'ın dolar bazlı Bitcoin ve Ethereum spot ticaret hizmeti, kurumsal müşteriler için yeni bir çağın başlangıcını temsil ediyor. Bankanın bu stratejik hamlesi, geleneksel finans kurumlarının kripto para piyasasına olan artan ilgisini somut bir şekilde gözler önüne seriyor.

Standard Chartered Bitcoin ve Ethereum Spot Ticaretini Açtı

Standard Chartered Group CEO'su Bill Winters, kripto paraları finansal hizmetlerdeki evrimin temel unsuru olarak tanımladı. Winters, "Bu varlıklar sektör genelinde inovasyon, daha fazla dahil edilme ve büyüme için yeni yollar açmada ayrılmaz bir parça." açıklamasında bulundu.

Bankanın Londra şubesi aracılığıyla işletilen hizmet, Standard Chartered'ın mevcut platformları ve alışılmış ticaret panelleri ile tamamen entegre edildi. Müşteriler, Standard Chartered'ın kendi dijital saklama çözümleri dahil olmak üzere tercih ettikleri saklayıcı ile uzlaşabilecek.

Standard Chartered'ın Küresel Ticaret Direktörü Tony Hall, bankanın küresel uzmanlığını, altyapısını ve müşterilerin güvendiği risk yönetimi çerçevelerini dijital varlıklar alanına uyguladıklarını belirtti. Hall, "düzenlenmiş dijital varlık çözümlerine artan ilgi ile birlikte müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak iyi bir konumda olduklarını" vurguladı.

Standard Chartered'ın kripto genişleme stratejisi en az Haziran 2024'ten beri FX birimi altında hazırlanıyor. Banka, düzenleyicilerle yakın koordinasyon halinde kurumsal müşterilerinin Bitcoin ve Ethereum ticareti talebini desteklemek için çalışmalarını sürdürdü.

Banka ayrıca iki dijital varlık firmasında kripto saklamadan tezgâh üstü ticarete kadar hizmetler sunan Zodia Custody ve Zodia Markets'te hisse sahibi durumda. 2023 yılında Standard Chartered, gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu konusunda kurumlara yardımcı olmak için kripto teknoloji departmanı adlı özel birimi kurmuştu.