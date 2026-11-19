Claude modellerinin geliştiricisi Anthropic, halka arzını hisse başına 83 dolardan fiyatladı. Ripple CEO'su Brad Garlinghouse, kripto piyasasındaki son satışın bir bölümünü yatırımcıların bu arza nakit ayırmasına bağladı ve hisseler işlem görmeye başladıktan sonra toparlanma beklediğini söyledi.

Garlinghouse, bir ABD televizyon kanalına "SpaceX halka arz olduğunda da çok benzer bir satış görmüştük." dedi. Maelstrom'un yatırım direktörü Arthur Hayes ise zayıf bir halka arzın kriptoyu da aşağı çekebileceği uyarısında bulundu.

ARZ 81,3 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Şirket fiyatı 70-78 dolarlık aralığın üstünde belirledi ve satılan hisse sayısını 825 milyondan 980 milyona çıkardı. Toplanan 81,3 milyar dolar, haziranda yaklaşık 75 milyar dolar toplayan SpaceX'i geride bırakarak borsa tarihinin en büyük halka arzı oldu.

Anthropic'in tam seyreltilmiş piyasa değeri yaklaşık 1,5 trilyon dolar. Arzla eş zamanlı olarak şirketin bilişim tedarikçilerinden yedisi, halka arz fiyatından 26 milyar dolarlık oy hakkı olmayan hisse aldı.

Hisseler Türkiye saatiyle 17.30'da açılan seansta işlem görmeye başlayacak. İşlem öncesi gri piyasadaki fiyatlamalar, arz fiyatının yüzde 22 ile 26 üzerinde bir açılışa işaret ediyor.

Arz kripto dünyasına da taşındı. Bir kripto para borsasının kurucusu Changpeng Zhao (CZ), tokenize Anthropic hisselerinin halka arz günü BNB Chain'de işlem göreceğini duyurdu. Başka bir kripto para borsası da Anthropic'e endeksli vadeli işlem sözleşmesi açtı.

BİTCOİN EYLÜLDEN BU YANA YÜZDE 28 GERİLEDİ

Bitcoin (BTC), 21 Eylül'de gördüğü 87 bin 400 dolardan bu yana yaklaşık yüzde 28 değer kaybetti. Bu düşüş, haziranda SpaceX halka arzı öncesinde görülen yaklaşık yüzde 29'luk gerilemeye neredeyse birebir benziyor.

Bitcoin o dönem arzdan bir hafta önce 59 bin dolar civarında dip yapmış, sonraki aylarda 80 bin doların üstüne çıkmıştı. Yatırımcıların arza katılmak için nakit yarattığı görüşü fon akışlarında da izleniyor.

ABD'deki spot Bitcoin ETF'lerinden 18 Kasım'da 306 milyon dolar çıktı ve fonların toplam varlığı 77,7 milyar dolarla üç ayın en düşük seviyesine indi. Yayım sırasında Bitcoin 63 bin 900 dolardan işlem görüyor.