Trump OCC başkanlığına kripto sektöründen deneyimli ismi önerdi

Kripto Para

Para Birimi Denetleme Ofisi'nin başkan adayı Jonathan Gould'un hem OCC'deki kıdemli başkan yardımcılığı hem de Blockchain sektöründeki deneyimi, kurumun kripto para piyasalarına yaklaşımında önemli değişimlerin yaşanabileceğini gösteriyor. Bu atama, Trump yönetiminin federal kurumların başına getirdiği kripto dostu düzenleyiciler listesine yeni bir halka daha ekliyor.

Trump Yönetiminden Kripto Hamlesi

Blockchain Association'ın kıdemli devlet ilişkileri direktörü Ron Hammond, Gould'un göreve hazır başlamak için ideal bir konumda olduğunu belirtti. Hammond'a göre Gould'un kripto para alanındaki uzmanlığı, OCC'nin Kongre ile stablecoin ve piyasa yapısı konularında daha etkili bir iş birliği yapmasını sağlayacak.

Trump yönetiminin düzenleyici kurumlardaki kripto dostu yaklaşımı devam ediyor. SEC başkanlığına Paul Atkins ve CFTC başkanlığına Brian Quintenz'in aday gösterilmesinin ardından, OCC'nin başına Gould'un getirilmesi bu sürecin devam ettiğini gösteriyor.

Atama Federal Mevduat Sigorta Kurumu'nun (FDIC) Hazine Bakanlığı altında OCC ile birleştirilmesi planlarıyla aynı döneme denk geliyor. Tüketici Mali Koruma Bürosu'nda (CFPB) da önemli değişiklikler planlanıyor.