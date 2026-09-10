Trump'ın o vaadi altcoin sezonunu yeniden gündeme taşıdı - Son Dakika
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Trump'ın o vaadi altcoin sezonunu yeniden gündeme taşıdı

Trump\'ın o vaadi altcoin sezonunu yeniden gündeme taşıdı
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ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçilerin ara seçimlerde Kongrenin iki kanadını da koruması hâlinde her yetişkin vatandaşa 5 bin dolar ödeme vaat etti. Bir kripto piyasası yorumcusu bunun altcoin sezonunu tetikleyebileceğini savunsa da plan Kongre onayı ve finansman gerektiriyor.

Nüfus Sayım Bürosunun tahminine göre ülkede yaklaşık 245 milyon yetişkin vatandaş bulunuyor. Kişi başına 5 bin dolarlık ödeme bu hesapla yaklaşık 1,2 trilyon dolara mal olacak. Trump konuşmasında finansman ayrıntısı vermedi. Başkan Yardımcısı JD Vance ise yüksek gelirlilerin kapsam dışında kalabileceğini ve ödemenin gümrük vergisi gelirleriyle karşılanabileceğini söyledi. Mevcut gümrük vergisi geliri, planın tahmini maliyetinin çok altında kalıyor.

ANALİST 2021 BENZERİ ALTCOİN SEZONU BEKLİYOR

Kripto piyasası yorumcusu Mark Chadwick, ödemenin hayata geçmesi hâlinde "hayal edilebilecek en çılgın altcoin sezonunu" ateşleyebileceğini savundu. Chadwick bunu 2021'deki pandemi desteklerinin yarattığı katalizöre benzetti ve şimdiden güçlendiğini düşündüğü boğa piyasasına ekleneceğini öne sürdü. Yorumcu, ödemenin gerçekleşmesinin ciddi belirsizlik taşıdığını da vurguladı.

Trump'ın açıklamasından iki gün önce ayrı bir değerlendirme yayımlayan analist Matthew Hyland ise ETH, Total 2, Total 3 ve OTHERS grafiklerinin uzun vadeli düşüş eğilimlerini kırdığını savundu. Total 2 Bitcoin dışındaki, Total 3 Bitcoin ve Ethereum dışındaki, OTHERS ise en büyük 10 kripto varlık dışındaki piyasa değerini izliyor. Hyland ayrıca en büyük 10 dışındaki kripto varlıkların piyasa ağırlığını S&P 500 ile karşılaştıran OTHERS.D/SPX grafiğine dayanarak altcoinlerde daha büyük bir hareket beklediğini belirtti.

Kaldıraç verileri ise bu iyimserliğe karşı bir risk gösteriyor. Coinalyze verilerine göre altcoin sürekli vadeli işlemlerindeki toplam açık pozisyon 6 Eylül'de Aralık 2024'ten bu yana ilk kez Bitcoin'inkini geçti. Bu karşılaştırma yüzlerce altcoinin toplamını tek başına Bitcoin ile kıyaslıyor. CoinGlass verileri Zcash'in sürekli vadeli işlemlerindeki açık pozisyonun 7 Eylül'de 2,7 milyar dolara ulaştığını gösterdi. Açık pozisyon verisi işlemlerin net yönünü göstermediği için bu tablo tek başına altcoin sezonunun başladığını kanıtlamıyor. Yalnızca piyasadaki kaldıracın arttığına işaret ediyor.

TRUMP'IN ÖNCEKİ ÖDEME ÖNERİLERİ HAYATA GEÇMEDİ

Cumhuriyetçiler ara seçimi kazansa bile ödeme otomatik olarak dağıtılmayacak. ABD Hazinesinden para çıkması için Kongrenin harcamayı onaylaması gerekiyor. Maliyetin 1,2 trilyon doları aşması ve gümrük vergisi gelirlerinin bunun çok altında kalması planın önündeki başlıca engelleri oluşturuyor.

Benzer fikirler daha önce de sonuçlanmadı. Elon Musk'ın Şubat 2025'te gündeme getirdiği DOGE tasarruflarından 5 bin dolarlık çek dağıtma fikrini Trump destekledi. Ödeme yapılmadı. Trump'ın daha sonra önerdiği 2 bin dolara kadar gümrük vergisi iadesi de hayata geçmedi.

Sorumlu Federal Bütçe Komitesinin kıdemli politika direktörü Marc Goldwein, başkanın Kongre onayı olmadan bu ödemeyi yapma yetkisi bulunmadığını belirtti. Goldwein ayrıca federal yönetimin yaklaşık 2 trilyon dolarlık yıllık açık verdiğine dikkat çekti. Bu koşullar planın uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin belirsizliği artırıyor.

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Son Dakika Kripto Para Trump'ın o vaadi altcoin sezonunu yeniden gündeme taşıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trump'ın o vaadi altcoin sezonunu yeniden gündeme taşıdı - Son Dakika
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