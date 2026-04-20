XRP ETF\'lerinde yılın en güçlü haftası

Haftalık net giriş 55,39 milyon dolara ulaşarak 2026'nın en yüksek seviyesini gördü. Rakam, zayıf geçen önceki haftaların ardından XRP borsa yatırım fonlarında (ETF) yılın ilk rekor akışı olarak kayıtlara geçti.

XRP ETF ürünlerinde hafta boyunca tek bir günlük çıkış görülmedi. En düşük günlük giriş 13 nisanda 1,46 milyon dolar olarak gerçekleşti. Diğer işlem günleri daha yüksek sermaye hareketine sahne oldu.

Haftalık akış rekoruna, kurumsal yatırımcıların XRP bağlantılı ürünlere yönelik ilgisindeki artış eşlik etti. Aynı dönemde XRP fiyatı yüzde 7'nin üzerinde değer kazandı. Piyasa genelindeki olumlu hava, dijital varlık yatırım ürünlerine olan talebi de besledi.

PİYASA DEĞERİ 88 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

XRP, yayım sırasında 1,43 dolar civarında işlem görüyor. Varlığın piyasa değeri yaklaşık 88 milyar dolar olarak hesaplanıyor. Günlük bazda hafif bir gerilemeye rağmen haftalık bazda yükseliş korundu. Son 24 saatte 2 milyar doların üzerinde işlem hacmi kaydedildi.

Altı ay üst üste zarar yazan XRP, 2025 sonundan bu yana süren negatif eğilimi tersine çevirmeye yakın görünüyor. Toparlanma, 2025 yılının ekim ayında yaşanan sert düzeltmenin ardından gelen dalgalı seyrin geride bırakılmasıyla şekillendi.

ANALİSTTEN UZUN VADELİ YAPI YORUMU

Piyasa yorumları tarafında analist EGRAG CRYPTO, XRP'nin uzun vadeli grafik yapısının korunduğu görüşünü paylaştı. Analist, son dönemdeki aşağı hareketin bir kırılım oluşturmadığını belirtti. Aynı yorumda mevcut seviyeler uzun vadeli birikim aşamasının parçası olarak nitelendirildi. 9 ile 13 dolar aralığı olası uzun vadeli hedef bölge olarak ifade edildi.