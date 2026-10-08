Yunanistan kripto kazançlarına vergi getiriyor - Son Dakika
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Yunanistan kripto kazançlarına vergi getiriyor

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Yunanistan kripto kazançlarına vergi getiriyor
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Yunanistan, kripto para yatırımlarından elde edilen kazançları yüzde 10 oranında vergilendirmeye hazırlanıyor. Kamuoyu görüşüne açılan taslak, küçük kazançlar için muafiyet öngörüyor. Düzenlemenin kasım ayında parlamentoya sunulması planlanıyor.

Taslağa göre yıllık 500 euroya kadar kripto kazancı vergiden muaf tutulacak. Önerilen vergi, kripto yatırımlarından elde edilen kazanç üzerinden alınacak. Henüz yasalaşmayan düzenleme için kamuoyu görüşlerinin alınmasının ardından parlamento sürecine geçilecek.

Yunanistan'da kripto kazançlarının vergilendirilmesini özel olarak ele alan kapsamlı bir yasal çerçeve bulunmuyor. Hazırlanan taslak, bu alanda uygulanacak oranı ve küçük tutarlı kazançların hangi sınır içinde muaf kalacağını belirlemeyi amaçlıyor.

VERGİ GELİRİ İÇİN HENÜZ TAHMİN YOK

Düzenlemenin bütçeye ne kadar gelir sağlayacağı henüz hesaplanmış değil. Yunan yetkililer, ülkedeki yatırımcıların büyük çoğunluğunun yurt dışında bulunan işlem platformlarını kullanması nedeniyle kripto piyasasının büyüklüğünü tahmin etmenin zor olduğunu belirtiyor.

Avrupa Birliği ülkelerinde kripto kazançları için ortak bir vergi oranı uygulanmıyor. Yunanistan'ın hazırladığı yüzde 10'luk düzenleme de ülkenin kendi vergi sistemine yönelik bir adım niteliği taşıyor. Teklifin yasalaşması için kasım ayında sunulması planlanan metnin parlamentoda kabul edilmesi gerekiyor.

Kripto ParaYunanistanSon Dakika

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