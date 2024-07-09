Kulipa Mastercard ve Argent ortaklığıyla kripto destekli ödeme kartı sunuyor - Son Dakika
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Kripto Para

Kulipa Mastercard ve Argent ortaklığıyla kripto destekli ödeme kartı sunuyor

Kulipa Mastercard ve Argent ortaklığıyla kripto destekli ödeme kartı sunuyor

Kripto ödeme girişimi Kulipa, Mastercard ve Argent ile iş birliği yaparak kripto destekli bir ödeme kartı piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Starknet'in sıfır bilgi teknolojisiyle kullanıcılarına düşük maliyetli ve güvenli işlemler sunmayı hedefleyen Kulipa, Mastercard'ın Start Path programında yer alıyor.

09.07.2024 21:16
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Kripto ödeme girişimi Kulipa, Mastercard ve Argent ile iş birliği yaparak yenilikçi bir kripto destekli ödeme kartı piyasaya sürüyor. Bu yeni kart, Starknet'in sıfır bilgi teknolojisiyle kullanıcılarına düşük maliyetli ve güvenli işlemler sunacak. Mastercard'ın Start Path programında yer alan Kulipa, kripto ödemelerinin küresel çapta benimsenmesini hedefliyor.

Starknet Teknolojisiyle Güvenli Ve Düşük Maliyetli Kripto Ödemeleri

Ödeme girişimi Kulipa, sektörün önde gelen isimleri Mastercard ve Argent ile güçlerini birleştirerek, kripto destekli yepyeni bir ödeme kartı çıkarmak için kolları sıvadı.

Yapılan açıklamaya göre bu yeni ödeme çözümü Starknet'in sıfır bilgi teknolojisini kullanacak. Bu hamlenin, kripto para kullanıcıları için günlük ödemelerinde büyük kolaylık sunması hedefleniyor. Kulipa'nın kurucu ortağı ve CEO'su Axel Cateland, projenin önemine dikkat çekerek, "Argent ile ilk gözetim dışı cüzdanımızı piyasaya sürmek ve Mastercard ile el ele vererek kripto ödemelerinin dünya çapında yaygınlaşmasına katkıda bulunmak, bizim için gurur kaynağı." ifadelerini kullandı.

Kulipa'nın yeni ön ödemeli kartı, kullanıcı dostu bir yaklaşım benimsiyor. Kart, Circle veya Paxos gibi tanınmış Blockchain şirketlerinin stablecoinlerini arka planda otomatik olarak fiat paraya çeviriyor. Bu sayede, işyerlerinin ekstra bir kripto ödeme sistemi kurmasına gerek kalmıyor.

Şirket açıklamasında, "Bu yenilikçi sistem, dünyanın neresinde olursa olsun, Mastercard kullanan herkesin, neredeyse tüm Blockchain ağlarında sorunsuz bir şekilde ödeme yapmasını sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Bu gelişme, Mastercard ve Visa gibi geleneksel ödeme devlerinin kripto dünyasına olan ilgisinin son örneği olarak dikkat çekiyor. Mastercard, yakın zamanda 1inch ve MetaMask gibi büyük Blockchain altyapı sağlayıcılarıyla kripto banka kartları çıkarmış, 2023 sonlarından bu yana da donanım cüzdanı firması Ledger ile iş birliği yapmıştı. Visa ise sınır ötesi USDC stablecoin ödemeleri için Solana ağını tercih ediyor.

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Son Dakika Kripto Para Kulipa Mastercard ve Argent ortaklığıyla kripto destekli ödeme kartı sunuyor - Son Dakika

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