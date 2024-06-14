Merkez bankalarının CBDC'ye ilgisi artıyor - Son Dakika
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Kripto

Merkez bankalarının CBDC'ye ilgisi artıyor

Merkez bankalarının CBDC\'ye ilgisi artıyor

Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) tarafından yapılan bir anket, merkez bankalarının artan bir şekilde kendi dijital para birimlerini geliştirdiğini ortaya koydu. Ankete katılan 86 bankanın %94'ü, ulusal para birimlerinin dijital versiyonları üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Bu oran, 2021 yılında yapılan benzer bir ankette yer alan bankaların oranından daha yüksek. Merkez bankalarının odak noktası, toptan dijital para birimleri (CBDC).

14.06.2024 16:12
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Son yapılan Uluslararası Ödemeler Bankası anketine göre, merkez bankaları kendi dijital para birimleri üzerinde yoğunlaşıyor. Ankete katılan bankaların büyük bir çoğunluğu, milli para birimlerinin dijital versiyonlarını araştırdıklarını belirtiyor.

Merkez Bankaları CBDC Yolculuğunda Yeni Adımlar Atıyor

Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) tarafından yayımlanan son rapora göre dünya genelindeki merkez bankalarının büyük bir çoğunluğu, kendi dijital para birimlerini geliştirme çalışmalarına hız vermiş durumda. BIS'in gerçekleştirdiği ankete katılan 86 bankanın yüzde 94'ü, ulusal para birimlerinin dijital versiyonları üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Bu oran, 2021 yılında yapılan benzer bir ankette yer alan bankaların oranından daha yüksek bir seviyeyi işaret ediyor.

Raporda yer alan bilgilere göre, merkez bankalarının odak noktasında daha çok toptan dijital para birimleri (CBDC) bulunuyor. Toptan CBDC'ler, sadece bankalar ve diğer finansal kuruluşlar tarafından kullanılabilirken; perakende CBDC'ler ise halkın günlük işlemlerinde kullanabileceği bir formatta tasarlanıyor. Anket katılımcıları, gelecek altı yıllık süreçte perakende CBDC'lere kıyasla toptan CBDC'lerin piyasaya sürülme ihtimalinin daha yüksek olduğunu belirtti.

Dijital para birimlerinin hayata geçirilmesi konusunda küresel çapta bir yarış söz konusu. Bu alanda Çin başı çeken ülkeler arasında yer alırken, Nijerya ve Bahamalar gibi ülkeler de kendi dijital para birimlerini piyasaya süren öncü devletler olarak dikkat çekiyor.

BIS'in raporuna göre, merkez bankalarının yarısından fazlası, perakende CBDC'ler için çeşitli özellikleri değerlendirme aşamasında. Bu özellikler arasında, dijital para birimlerinin kullanımına getirilebilecek tutma limitleri, farklı sistemlerle uyumluluk, internet bağlantısı olmadan kullanım seçenekleri ve işlem ücretlerinin olmaması gibi hususlar yer alıyor.

Öte yandan, 2023 Ekim ve 2024 Ocak ayları arasında gerçekleştirilen ankette, değeri dolar veya altın gibi sabit varlıklara bağlı olan stablecoin'lerin, kripto para ekosisteminin dışındaki ödemelerde nadiren tercih edildiği ortaya çıktı. Bu sonuç, dijital para birimlerinin mevcut kullanım alanları ve toplumsal kabulü hakkında önemli ipuçları sunuyor.

Merkez bankalarının dijital para birimlerine yönelik artan ilgisi, finansal teknolojilerin gelişimi ve değişen tüketici alışkanlıkları ile yakından ilişkili görünüyor. Önümüzdeki dönemde, dijital para birimlerinin yaygınlaşması ve geleneksel ödeme sistemlerine entegrasyonu konusunda önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

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